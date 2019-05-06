В Раде призвали создать "сильное государство" объединенных мовой людей
Глава комитета Верховной рады по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий считает, что создание сильного государства возможно лишь при условии, что все его граждане будут говорить на одном государственном языке. Это же относится и к украинцам, которые объединены единой "мовой" и традициями.
"Если этого не будет, то мы ничем не будем отличаться от Брянской области", — сказал депутат.
При этом он подчеркнул, что решение России в упрощенном порядке раздавать свои паспорта отдельным категориям украинцев связано, прежде всего, со стремлением защитить русскоязычное население. Если же граждане незалежной будут говорить только на украинском языке - этого больше не произойдет, считает Княжицкий.
"Чтобы такого никогда не было, мы должны создать сильное государство на основе единого государственного языка", — сказал парламентарий в эфире "4 канала".
Сайт kp.ru писал о том, что ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об ускоренном предоставлении российского гражданства жителям Донбасса и отдельным категориям украинцев. В команде избранного президента незалежной Владимира Зеленского уже пообещали дать на это "креативный" ответ.
Путин о выдаче паспортов жителям Донбасса.
ИСТОЧНИК KP.RU
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