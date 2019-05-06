2019-05-06T08:58:03+03:00
Политика

В Раде призвали создать "сильное государство" объединенных мовой людей

Депутат Николай Княжицкий считает, выдача паспортов РФ жителям Донбасса связана с тем, что украинцы говорят еще и на русском языке
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Раде призвали создать «сильное государство» на основе единого языкаВ Раде призвали создать «сильное государство» на основе единого языкаФото: REUTERS
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Глава комитета Верховной рады по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий считает, что создание сильного государства возможно лишь при условии, что все его граждане будут говорить на одном государственном языке. Это же относится и к украинцам, которые объединены единой "мовой" и традициями.

"Если этого не будет, то мы ничем не будем отличаться от Брянской области", — сказал депутат.

При этом он подчеркнул, что решение России в упрощенном порядке раздавать свои паспорта отдельным категориям украинцев связано, прежде всего, со стремлением защитить русскоязычное население. Если же граждане незалежной будут говорить только на украинском языке - этого больше не произойдет, считает Княжицкий.

"Чтобы такого никогда не было, мы должны создать сильное государство на основе единого государственного языка", — сказал парламентарий в эфире "4 канала".

Сайт kp.ru писал о том, что ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об ускоренном предоставлении российского гражданства жителям Донбасса и отдельным категориям украинцев. В команде избранного президента незалежной Владимира Зеленского уже пообещали дать на это "креативный" ответ.

Путин о выдаче паспортов жителям Донбасса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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