2019-05-06T10:49:02+03:00
Происшествия

МАК создал комиссию для расследования ситуации с самолетом Sukhoi Superjet – 100

Возглавит работу специалист, который занимался авиакатастрофой под Бишкеком [видео]
Елена АКИМОВА
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МАК создал комиссию по расследованию трагедии в аэропорту ШереметьевоМАК создал комиссию по расследованию трагедии в аэропорту ШереметьевоФото: REUTERS
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Межгосударственный авиационный комитет (МАК) создал комиссию, которая займется выяснением причин трагедии с самолетом Sukhoi Superjet – 100, которая произошла в аэропорту Шереметьево. Разбираться в причинах будет специалист, который устанавливал обстоятельства авиакатастрофы под Бишкеком.

Группа уже приступила к работе в аэропорту «Шереметьево». Об этом сообщил источник ФАН в МАК

«МАК сейчас работает на месте. Комиссию возглавляет Леонид Каширский, который занимался авиакатастрофой Boeing-747 под Бишкеком», — сообщил источник агентства.

ЧП в столичном аэропорту произошло в воскресенье, 5 апреля. Регулярный рейс из Москвы в Мурманск потерпел крушение. Пилоты сообщили о неисправности сразу после взлета и запросили разрешение вернуться. В итоге при посадке воздушное судно несколько раз ударилось о взлетно-посадочную полосу и загорелось. На боту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. 40 человек погибли, один считается пропавшим без вести. Пять человек находятся в медицинских учреждениях.

Авиакатастрофа в Шереметьево: 41 погибший.Спастись из горящего в Шереметьево самолёта смогли только 37 из 78 человек, что были на борту. Остальные погибли...

Видео жесткой посадки самолета в "Шереметьево"

По предварительным данным, в небе над Подмосковьем в самолет попала молния. Было решено возвращать борт в аэропорт вылета - Шереметьево. Но посадка вышла жесткой - камеры видеонаблюдения аэропорта зафиксировали, как самолет садится на полосу, а затем подскакивает в воздух, жестко приземляется и вспыхивает (подробности)

Было темно и невыносимо жарко

Рассказ командира «Суперджета» Дениса Евдокимова.Командир сгоревшего «Суперджета» Денис Евдокимов рассказал, что произошло в Шереметьево 5 мая 2019 года

Спустя несколько часов в аэропорту «Шереметьево» пассажир «суперджета» Дмитрий Хлебников скажет журналистам:

- Я благодарен Богу, что случилось все именно так. Спасибо стюардессам, они спасли меня. Девочки находились рядом. И помогали нам выбираться на трап из помещения, заполненного газом... Там было темно и невыносимо жарко (подробности).

Бортпроводник Максим Моисеев до последнего спасал людей из горящего самолета

На рейсе Москва-Мурманск в тот трагичный день, 5 мая, когда самолет вернулся в аэропорт Шереметьево, работал борпроводник Максим Моисеев. О нем говорят, как о герое. Он спасал людей из горящего самолета до последней минуты. Хотя официально его гибель пока не подтверждена, в списке выживших его фамилии нет (подробности).

Видео из салона горящего самолёта во время посадки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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