Один из «черных ящиков» сгоревшего в «Шереметьево» SSJ-100 сильно поврежден огнем
Один из двух «черных ящиков» сгоревшего в аэропорту «Шереметьево» самолета Sukhoi Superjet 100 – параметрический регистратор – сильно поврежден огнем, второй же, звуковой регистратор, – в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщила пресс-служба Межгосударственного авиационного комитета (МАК).
«Параметрический регистратор подвергся интенсивному температурному воздействию и получил серьезные повреждения. Звуковой регистратор находится в удовлетворительном состоянии», - говорится в пресс-релизе МАК.
Отмечается, «вся полетная информация скопирована, подготовлена для расшифровки и анализа». Предварительный отчет о результатах работы комиссия по расследованию представит в течение 30 дней.
Напомним, как писал сайт kp.ru, вечером в воскресенье, 5 мая, в аэропорту «Шереметьево» загорелся самолет Sukhoi Superjet 100. Лайнер вылетел из Москвы в Мурманск, однако через 28 минут после вылета экстренно вернулся и совершил аварийную посадку. При приземлении у «Суперджета» загорелись двигатели. На борту находились 78 человек – 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек.
Следственный комитет рассматривает несколько версий трагедии: недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр самолета, неисправность лайнера, а также неблагоприятные метеоусловия.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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