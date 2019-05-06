2019-05-06T23:23:47+03:00
Происшествия

Один из «черных ящиков» сгоревшего в «Шереметьево» SSJ-100 сильно поврежден огнем

Звуковой регистратор находится в удовлетворительном состоянии, информация подготовлена для расшифровки и анализа [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Самолет «Москва – Мурманск» загорелся при посадке в аэропорту «Шереметьево», погиб 41 человекСамолет «Москва – Мурманск» загорелся при посадке в аэропорту «Шереметьево», погиб 41 человекФото: REUTERS
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Один из двух «черных ящиков» сгоревшего в аэропорту «Шереметьево» самолета Sukhoi Superjet 100 – параметрический регистратор – сильно поврежден огнем, второй же, звуковой регистратор, – в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщила пресс-служба Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

«Параметрический регистратор подвергся интенсивному температурному воздействию и получил серьезные повреждения. Звуковой регистратор находится в удовлетворительном состоянии», - говорится в пресс-релизе МАК.

Отмечается, «вся полетная информация скопирована, подготовлена для расшифровки и анализа». Предварительный отчет о результатах работы комиссия по расследованию представит в течение 30 дней.

Напомним, как писал сайт kp.ru, вечером в воскресенье, 5 мая, в аэропорту «Шереметьево» загорелся самолет Sukhoi Superjet 100. Лайнер вылетел из Москвы в Мурманск, однако через 28 минут после вылета экстренно вернулся и совершил аварийную посадку. При приземлении у «Суперджета» загорелись двигатели. На борту находились 78 человек – 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек.

Следственный комитет рассматривает несколько версий трагедии: недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр самолета, неисправность лайнера, а также неблагоприятные метеоусловия.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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