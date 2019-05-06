Опубликован список пассажиров рейса Москва – Мурманск, загоревшегося в Шереметьево

СЕГОДНЯ 18:41 2019-05-06T18:42:09+03:00

На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа

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В понедельник, 6 мая, авиакомпания "Аэрофлот" опубликовала полный список пассажиров рейса SU1492 Москва – Мурманск, который накануне загорелся в московском аэропорту Шереметьево. В перечне представлены 73 фамилии, а также указаны даты рождения людей.

Напомним, в воскресенье, 5 мая, самолет "Сухой Суперджет" авиакомпании "Аэрофлот" совершил аварийную посадку в Шереметьеве примерно через 20 минут после вылета. По предварительным данным, в самолет попала молния, из-за чего отключилась радиоэлектроника на борту. После приземления самолет загорелся. Жертвами стал 41 человек, включая одного члена экипажа. Ранее "Аэрофлот" опубликовал список выживших пассажиров, состоящий из 33 фамилий.

Следственный комитет рассматривает несколько версий трагедии: недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр самолета, неисправность лайнера, а также неблагоприятные метеоусловия.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/706969" frameborder="0"></iframe> Авиакатастрофа в Шереметьево: 41 погибший.Спастись из горящего в Шереметьево самолёта смогли только 37 из 78 человек, что были на борту. Остальные погибли...

Список пассажиров рейса SU1492 Москва – Мурманск

1. Аксенов Юрий 23 января 2003

2. Афанасьев Виктор 10 мая 1974

3. Бабаев Кирилл 19 сентября 1984

4. Белик Татьяна 9 апреля 1969

5. Брукс Джереми 12 июня 1996

6. Вельмякин Виталий 31 января 1976

7. Ветчинкин Сергей 25 июля 1982

8. Вицнаровский Александр 28 марта 1995

9. Власов Роман 21 июня 1994

10. Власова Марина 13 мая 1995

11. Воробьёв Максим 6 сентября 1979

12. Гультайчук Алексей 17 января 1992

13. Ганзиев Алексей 9 марта 1996

14. Гончаров Владимир 5 января 1960

15. Гринберг Татьяна 25 мая 1988

16. Гущина Галина 9 апреля 1954

17. Данилкина Рита 16 декабря 1975

18. Деркунская Елена 8 апреля 1971

19. Долгопятов Анатолий 9 декабря 1971

20. Евменьков Владимир 20 февраля 1972

21. Егоров Петр 9 июля 1986

22. Егорова Наталья 14 августа 1977

23. Зенин Михаил 30 декабря 1994

24. Зимницкий Дмитрий 6 января 1981

25. Ивахненко Денис 20 апреля 1983

26. Искандеров Навруз 22 марта 1996

27. Кирсанова Мария 13 декабря 1977

28. Киселёв Василий 3 февраля 1977

29. Киселёв Петр 2 марта 1979

30. Климов Евгений 25 июня 1954

31. Ключникова Екатерина 25 сентября 1974

32. Ковба Алексей 23 октября 2001

33. Конник Марина 19 апреля 1968

34. Крайнова Наталья 30 января 1974

35. Криштоп Алексей 8 декабря 1955

36. Кудрияш Александр 13 октября 1951

37. Кузнецов Сергей 8 мая 1979

38. Курбонбекзада Фаткундини 26 января 1991

39. Мартынова Алёна 7 апреля 1968

40. Марченков Александр 9 января 2008

41. Марченкова Юлия 7 октября 1984

42. Молчанов Олег 16 мая 1983

43. Молчанова Юлия 1 августа 1987

44. Назаров Максим 16 сентября 1975

45. Новиков Евгений 11 ноября 1978

46. Новикова Софья 8 июня 2006

47. Парусов Михаил 17 декабря 1983

48. Печников Василий 4 августа 1979

49. Пилипчук Альбина 17 марта 1982

50. Плотников Сергей 31 октября 1972

51. Плотникова Надежда 24 января 1987

52. Прищенко Валерий 27 апреля 1965

53. Прищенко Денис 30 июня 1988

54. Ратникова Елена 28 марта 1992

55. Савельев Роман 26 сентября 1971

56. Савченко Михаил 26 мая 1986

57. Сивоконь Лариса 24 февраля 1962

58. Ситникова Марина 9 июля 1959

59. Смирнов Алексей 21 марта 1983

60. Сороколит Александр 17 мая 1974

61. Сотсенко Евгений 22 сентября 1980

62. Тихонова Людмила 24 октября 1979

63. Тупичкин Антон 9 мая 1980

64. Федорова Алиса 23 мая 1990

65. Харинин Дмитрий 27 ноября 1988

66. Хлебушкин Дмитрий 24 июня 1961

67. Хомченко Валентин 21 апреля 1990

68. Хрумов Михаил 23 февраля 1984

69. Цицилин Вадим 7 февраля 1971

70. Цупикова Дарья 27 марта 1991

71. Чупрунов Андрей 30 ноября 1979

72. Чупрунова Екатерина 1 июня 1986

73. Шилов Антон 13 марта 1985

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ИСТОЧНИК KP.RU