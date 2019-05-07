Организатор «Бессмертного полка» в Таллине ждет провокаций от властей

СЕГОДНЯ 15:59 2019-05-07T15:59:23+03:00

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Организатор «Бессмертного полка» в Таллине Дмитрий Линтер рассказал, что в этом году, традиционно, ждет провокаций со стороны эстонских властей. С 2016 года, когда стартовала акция в Таллине, чиновники придумывают способы, чтобы помешать.

- В первый год на убеждали, что нужно проводить "Бессмертный полк" на кладбище, не надо высовываться. Мол, не провоцируйте неонацистов своими красными флагами, не выходите, сидите тихо. Ближайшая акция не станет исключением, наверняка эстонские власти организуют провокации, задержание кого-нибудь из участников, - пишет сайт телеканала «Звезда» со ссылкой на члена президиума международного правозащитного движения «Мир без нацизма» Дмитрий Линтера.

Участники акции готовятся к любым неожиданностям. Чаще всего силовики устаивают проверки транспорта, который везет атрибуты, задерживают людей с георгиевскими ленточками, отбирают знамена. Организаторы уверены, что их просто пытаются запугать, но пока безрезультатно.

Впервые акция «Бессмертный полк» стартовала в 2012 году в Томске. На улицы готова вышли более шести тысяч человек и пронесли в руках фото своих родных, которые воевали против фашистов. С годами к шествию, которое проходит 9 мая, присоединяется весь мир.

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Акция "Бессмертный полк" прошла в Нью-Йорке и Токио

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В Казастане решили не участвовать в акции "Бессмертный полк"

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Бессмертный полк : история акции .Невозможно представить День Победы без Бессмертного полка . Акция, призванная увековечить подвиг солдат Великой Отечественной войны, завоевала не только Россию, но и десятки других стран мира. Между тем, в первый раз шествие прошло только в 2012 году.

ИСТОЧНИК KP.RU