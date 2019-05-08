2019-05-08T09:31:40+03:00
Происшествия

Приговор по делу Кокорина и Мамаева огласят 8 мая в 14:00

Вынесение вердикта будет проводиться в Пресненском суде Москвы
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Обвинение запросило реальные сроки заключения Александру Кокорину и Павлу Мамаеву. Фото: Максим Григорьев ТАССОбвинение запросило реальные сроки заключения Александру Кокорину и Павлу Мамаеву. Фото: Максим Григорьев ТАСС
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Приговор по делу обвиняемых в побоях и хулиганстве футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева будет вынесен в среду, 8 мая. Оглашение состоится в 14:00 в Пресненском суде Москвы.

Напомним, что полузащитник ФК "Краснодар" и нападающий петербургского "Зенита" были арестованы еще в октябре 2018 года по делу о двух драках в Москве. К настоящему моменту оба спортсмена частично признали свою вину,

Судебные слушания стартовали только 3 апреля и за это время было допрошено множество свидетелей, а также потерпевшие. Кроме того, изучены письменные материалы дела и видео-, аудиоматериалы с места происшествия.

Сайт kp.ru писал о том, что прокурор просит приговорить мужчин к реальному заключению в колонии общего режима. Если суд решит удовлетворить требование обвинения, то Кокорина получит полутора года тюрьмы, а Мамаев – год и пять месяцев.

На сайте судов города Москвы уточняется, что слушание было отложено на 14:00 по "иным причинам".

Мать Кокорина опубликовала видео событий, предшествующих драке в кафе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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