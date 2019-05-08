Кокорина и Мамаева признали виновными в хулиганстве и побоях
В Пресненском суде Москвы началось оглашения приговора российским футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
Обоих спортсменов признали виновными в побоях и умышленном нанесении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений..
Кокорину и Мамаеву оглашают приговор: онлайн-трансляция.Александру Кокорину и Павлу Мамаеву в эти минуты оглашают приговор в Пресненском суде Москвы
Напомним, что в начале октября прошлого года футболисты устроили драку в одной из столичных кофеен, при этом серьезно досталось чиновнику Минпромторга Денису Паку, а потом еще и избили водителя ведущей Первого канала.
С тех пор Кокорин и Мамаев, а также еще два фигуранта дела находятся под арестом. Слушания по существу стартовали лишь 3 апреля 2019 года. По их итогам прокуратура запросила для футболистов реальные сроки. Так, полузащитника "Краснодара" требуют приговорить к году и пяти месяцам лишения свободы, а его друга, игрока ФК "Зенит", - к полутора годам колонии общего режима.
Сайт kp.ru писал о том, что сами подсудимые частично признали свою вину и несколько раз извинились перед потерпевшими, коллегами и фанатами.
Кокорин и Мамаев выступили в суде с последним словом.
ИСТОЧНИК KP.RU
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