2019-05-08T14:42:07+03:00
Происшествия

Кокорина и Мамаева признали виновными в хулиганстве и побоях

Прокуратура требует наказать футболистов реальными сроками [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Павел мамаев и Александр Кокорин. Фото: Максим Григорьев ТАССПавел мамаев и Александр Кокорин. Фото: Максим Григорьев ТАСС
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В Пресненском суде Москвы началось оглашения приговора российским футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.

Обоих спортсменов признали виновными в побоях и умышленном нанесении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений..

Кокорину и Мамаеву оглашают приговор: онлайн-трансляция.Александру Кокорину и Павлу Мамаеву в эти минуты оглашают приговор в Пресненском суде Москвы

Напомним, что в начале октября прошлого года футболисты устроили драку в одной из столичных кофеен, при этом серьезно досталось чиновнику Минпромторга Денису Паку, а потом еще и избили водителя ведущей Первого канала.

С тех пор Кокорин и Мамаев, а также еще два фигуранта дела находятся под арестом. Слушания по существу стартовали лишь 3 апреля 2019 года. По их итогам прокуратура запросила для футболистов реальные сроки. Так, полузащитника "Краснодара" требуют приговорить к году и пяти месяцам лишения свободы, а его друга, игрока ФК "Зенит", - к полутора годам колонии общего режима.

Сайт kp.ru писал о том, что сами подсудимые частично признали свою вину и несколько раз извинились перед потерпевшими, коллегами и фанатами.

Кокорин и Мамаев выступили в суде с последним словом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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