Кокорин и Мамаев могут просить об УДО уже сейчас

СЕГОДНЯ 17:01 2019-05-08T17:11:41+03:00

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Защитники футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, которых суд в среду, 8 мая, приговорил к реальным срокам наказания, могут уже сейчас подавать прошение об их условно-досрочном освобождении.

Напомним, как писал сайт kp.ru, суд признал обоих виновными в побоях и умышленном нанесении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений. Но исключил из квалификации действий подсудимых предварительный сговор – судья постановил, что футболисты-дебоширы действовали спонтанно, роли не распределяли. В итоге Кокорин получил полтора года колонии общего режима, а Мамаев – один год и пять месяцев.

При этом каждый день, проведенный футболистами за семь месяцев в СИЗО, решили приравнять к полутора дням. Выходит, две трети своего срока, предусмотренные законодательством для получения права на УДО, Кокорин и Мамаев уже отбыли.

«С учетом расчета дня в СИЗО за полтора в колонии, те семь месяцев, которые они провели в изоляторе, засчитают за 10,5. Таким образом, Мамаеву остался срок в 6,5 месяцев, Кокорину – 7,5. При этом до вступления приговора в силу каждый день с СИЗО также засчитывается за полтора, поэтому сейчас даже нельзя сказать, когда они выйдут. Право на УДО у них уже есть», - пояснил РИА Новости известный российский юрист Дмитрий Аграновский.

Напомним, Александр Кокорин вместе с закадычным другом Павлом Мамаевым и младшим братом Кириллом в октябре прошлого года были арестованы по делу о двух драках в Москве.

Кокорину и Мамаеву оглашают приговор: онлайн-трансляция.Александру Кокорину и Павлу Мамаеву в эти минуты оглашают приговор в Пресненском суде Москвы

ИСТОЧНИК KP.RU