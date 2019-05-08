Кокорин, как и все игроки «Зенита», получит медаль чемпиона России
Нападающий футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин, которого в среду суд приговорил к полутора годам колонии общего режима, как и его товарищи по команде, получит медаль чемпиона России.
«Александр Кокорин получит медаль победителя чемпионата России по футболу», - сказал Интерфаксу информированный источник в спортивных кругах.
Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, пока футболист находился в СИЗО, питерский «Зенит» досрочно выиграл чемпионат России по футболу и на своем официальном сайте опубликовал имена всех 20 игроков основного состава, которые получат звание чемпиона России, среди них оказался и Александр Кокорин.
А сегодня, 8 мая, суд признал его и Павла Мамаева виновными в побоях и умышленном нанесении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений. Защитник «Краснодара» по делу о двух драках в Москве получил год и пять месяцев колонии.
Министр спорта Колобков о приговоре Мамаеву и Кокорину.
ИСТОЧНИК KP.RU