2019-05-08T19:58:55+03:00
Общество

Кокорин, как и все игроки «Зенита», получит медаль чемпиона России

Ранее сообщалось, что осужденный за драку футболист включен в список чемпионов
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Нападающий футбольного клуба «Зенит» Александр КокоринНападающий футбольного клуба «Зенит» Александр КокоринФото: Михаил ФРОЛОВ
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Нападающий футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин, которого в среду суд приговорил к полутора годам колонии общего режима, как и его товарищи по команде, получит медаль чемпиона России.

«Александр Кокорин получит медаль победителя чемпионата России по футболу», - сказал Интерфаксу информированный источник в спортивных кругах.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, пока футболист находился в СИЗО, питерский «Зенит» досрочно выиграл чемпионат России по футболу и на своем официальном сайте опубликовал имена всех 20 игроков основного состава, которые получат звание чемпиона России, среди них оказался и Александр Кокорин.

А сегодня, 8 мая, суд признал его и Павла Мамаева виновными в побоях и умышленном нанесении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений. Защитник «Краснодара» по делу о двух драках в Москве получил год и пять месяцев колонии.

Министр спорта Колобков о приговоре Мамаеву и Кокорину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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