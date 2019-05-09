Владимир Путин присоединился к шествию "Бессмертного полка"

СЕГОДНЯ 15:08 2019-05-09T15:19:46+03:00

Путин прошелся вместе с "Бессмертным полком" по Красной площади Фото: скриншот с видео

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Президент России Владимир Путин присоединился к памятному шествию "Бессмертного полка". Глава государства уже не первый год принимает участие в данной акции вместе с портретом своего отца Владимира Спиридоновича, который участвовал в боях на Невском пятачке под Ленинградом.

Сайт kp.ru писал о том, что 9 мая 2019-го шествие "Бессмертного полка" традиционно стартовало ровно в 15:00. Люди двинулись единой колонной со стороны Ленинградского проспекта от стадиона "Динамо" к 1-й Тверской-Ямской и Тверской улицам. Уже оттуда шествие пройдет через Охотный ряд и выйдет на Красную площадь.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/707806" frameborder="0"></iframe> Президент России Владимир Путин присоединился к шествию "Бессмертный полк" на Красной площади в Москве.

Также утром в столице традиционно состоялся Парад Победы. По Красной площади впервые проехался новейший черный кабриолет Aurus российского производства, а Владимир Путин обратился с поздравлениями ко всему народу страны. Также по брусчатке прошли различные военные расчеты, включая раритетную и новейшую технику, а вот авиационную часть пришлось отменить из-за плохой погоды.

Бессмертный полк 2019: онлайн-трансляция.

ИСТОЧНИК KP.RU