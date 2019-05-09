Владимир Путин присоединился к шествию "Бессмертного полка"
Президент России Владимир Путин присоединился к памятному шествию "Бессмертного полка". Глава государства уже не первый год принимает участие в данной акции вместе с портретом своего отца Владимира Спиридоновича, который участвовал в боях на Невском пятачке под Ленинградом.
Сайт kp.ru писал о том, что 9 мая 2019-го шествие "Бессмертного полка" традиционно стартовало ровно в 15:00. Люди двинулись единой колонной со стороны Ленинградского проспекта от стадиона "Динамо" к 1-й Тверской-Ямской и Тверской улицам. Уже оттуда шествие пройдет через Охотный ряд и выйдет на Красную площадь.
Президент России Владимир Путин присоединился к шествию "Бессмертный полк" на Красной площади в Москве.
Также утром в столице традиционно состоялся Парад Победы. По Красной площади впервые проехался новейший черный кабриолет Aurus российского производства, а Владимир Путин обратился с поздравлениями ко всему народу страны. Также по брусчатке прошли различные военные расчеты, включая раритетную и новейшую технику, а вот авиационную часть пришлось отменить из-за плохой погоды.
Бессмертный полк 2019: онлайн-трансляция.
ИСТОЧНИК KP.RU