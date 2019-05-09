Могерини: ЕС привержен полному сохранению иранской ядерной сделки
Европейский союз привержен полному выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Соответствующие заявление сделала глава дипломатии ЕС Федерика Могерини на неформальном саммите Евросоюза в четверг, 9 мая, комментируя частичную приостановку Ираном своих обязательств по сделке.
«Я очень обеспокоена таким развитием событий. Мы полностью привержены полному выполнению соглашения, это вопрос безопасности для нас и для всего мира», - заявила Могерини, отметив, что до настоящего момента Ираном полностью соблюдал обязательства по ядерной сделке.
«Мы будем выполнять договор до тех пор, пока Иран выполняет сделку и пока МАГАТЭ подтверждает это в отчетах», - озвучила Могерини позицию Евросоюза, добавив, что МАГАТЭ продолжит отслеживать выполнение обязательств Ирана, а ЕС будем следить за их соблюдением посредством выводов агентства.
Напомним, накануне, 8 мая, Иран оповестил послов ряда стран о частичной приостановки исполнения обязательств по ядерной сделке, пояснив, что решение принято в связи с давлением со стороны США. Тегеран также пригрозил выходом из Договора о нераспространении ядерного оружия. Франция и Китай призвали к сохранению сделки, Германия выразила сожаление.
ИСТОЧНИК KP.RU