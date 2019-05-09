Могерини: ЕС привержен полному сохранению иранской ядерной сделки

СЕГОДНЯ 15:23 2019-05-09T15:23:37+03:00

На неформальном саммите Евросоюза рассматривается вопрос о частичной приостановки Ираном своих обязательств по СВПД

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Европейский союз привержен полному выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Соответствующие заявление сделала глава дипломатии ЕС Федерика Могерини на неформальном саммите Евросоюза в четверг, 9 мая, комментируя частичную приостановку Ираном своих обязательств по сделке.

«Я очень обеспокоена таким развитием событий. Мы полностью привержены полному выполнению соглашения, это вопрос безопасности для нас и для всего мира», - заявила Могерини, отметив, что до настоящего момента Ираном полностью соблюдал обязательства по ядерной сделке.

«Мы будем выполнять договор до тех пор, пока Иран выполняет сделку и пока МАГАТЭ подтверждает это в отчетах», - озвучила Могерини позицию Евросоюза, добавив, что МАГАТЭ продолжит отслеживать выполнение обязательств Ирана, а ЕС будем следить за их соблюдением посредством выводов агентства.

Напомним, накануне, 8 мая, Иран оповестил послов ряда стран о частичной приостановки исполнения обязательств по ядерной сделке, пояснив, что решение принято в связи с давлением со стороны США. Тегеран также пригрозил выходом из Договора о нераспространении ядерного оружия. Франция и Китай призвали к сохранению сделки, Германия выразила сожаление.

ИСТОЧНИК KP.RU