Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза РФ
Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Главной темой обсуждения стало решение Ирана приостановить выполнения обязательств по ряду положений Совместного всеобъемлющего плана действий по Ирану. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"В субстантивной части совещания обсуждалась ситуация вокруг СВПД по Ирану. Затрагивалась тема эскалации напряженности на Ближнем Востоке", - сказал представитель Кремля.
По его словам, члены Совбеза уделили внимание также актуальным вопросам внутрироссийской повестки дня. Также Путин поздравил всех участников совещания с 74-й годовщиной Дня Победы, передает РИА Новости.
Сайт kp.ru писал о том, что ранее Владимир Владимирович выступил с поздравительной речью перед парадом на Красной площади и прошелся по центру столицы вместе с другими участники памятного шествия "Бессмертный полк".
Президент Владимир Путин поздравляет граждан России с Днем Победы.
ИСТОЧНИК KP.RU