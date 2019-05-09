2019-05-09T15:45:02+03:00
Политика

Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза РФ

Главной темой обсуждения стала ситуация вокруг ядерной сделки с Ираном
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Путин обсудил с Совбезом РФ ультиматум Ирана по СВПДПутин обсудил с Совбезом РФ ультиматум Ирана по СВПДФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Главной темой обсуждения стало решение Ирана приостановить выполнения обязательств по ряду положений Совместного всеобъемлющего плана действий по Ирану. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В субстантивной части совещания обсуждалась ситуация вокруг СВПД по Ирану. Затрагивалась тема эскалации напряженности на Ближнем Востоке", - сказал представитель Кремля.

По его словам, члены Совбеза уделили внимание также актуальным вопросам внутрироссийской повестки дня. Также Путин поздравил всех участников совещания с 74-й годовщиной Дня Победы, передает РИА Новости.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее Владимир Владимирович выступил с поздравительной речью перед парадом на Красной площади и прошелся по центру столицы вместе с другими участники памятного шествия "Бессмертный полк".

Президент Владимир Путин поздравляет граждан России с Днем Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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