Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза РФ

СЕГОДНЯ 15:45 2019-05-09T15:45:02+03:00

Путин обсудил с Совбезом РФ ультиматум Ирана по СВПД Фото: REUTERS

Главной темой обсуждения стала ситуация вокруг ядерной сделки с Ираном

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Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Главной темой обсуждения стало решение Ирана приостановить выполнения обязательств по ряду положений Совместного всеобъемлющего плана действий по Ирану. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В субстантивной части совещания обсуждалась ситуация вокруг СВПД по Ирану. Затрагивалась тема эскалации напряженности на Ближнем Востоке", - сказал представитель Кремля.

По его словам, члены Совбеза уделили внимание также актуальным вопросам внутрироссийской повестки дня. Также Путин поздравил всех участников совещания с 74-й годовщиной Дня Победы, передает РИА Новости.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее Владимир Владимирович выступил с поздравительной речью перед парадом на Красной площади и прошелся по центру столицы вместе с другими участники памятного шествия "Бессмертный полк".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/707706" frameborder="0"></iframe> Президент Владимир Путин поздравляет граждан России с Днем Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU