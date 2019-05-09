2019-05-09T16:14:41+03:00
Политика

Путин об отмене авиапарада в Москве: безопасность летчиков прежде всего

Власти решили не проводить воздушное шоу в плохих погодных условиях
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Москве отменили воздушную часть парада ПобедыВ Москве отменили воздушную часть парада ПобедыФото: REUTERS
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Воздушная часть парада Победы на Красной площади была отменена на фоне неблагоприятных погодных условий. Президент России Владимир Путин указал на то, что безопасность летчиков всегда ставится на первое место, поэтому власти не стали рисковать.

"В данном случае рисковать нет никакой необходимости и безопасностью летчиков, и тех людей, которые находятся на земле, прежде всего", - сказал глава государства.

По его словам, при установившейся погоде летчики могли хорошо видеть лишь на расстоянии около 150 метров при необходимых 400. Отмена воздушной части - это, конечно, печально, но в целом парад в Москве прошел просто "прекрасно", считает Путин.

"Парад замечательный, слава богу, без всяких сбоев, как и положено в нашей армии за последние годы", - сказал президент в эфире телеканала "Россия-1"

Сайт kp.ru писал о том, что ранее российский глава выступил с поздравительной речью в адрес ветеранов и всего русского народа, а также принял участие в шествии "Бессмертного полка".

Пролёт авиации над Москвой 8 мая 2019 года.Андрей Минаев

ИСТОЧНИК KP.RU

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