Путин остался доволен парадом Победы в Москве: прекрасный и без сбоев

СЕГОДНЯ 16:27 2019-05-09T16:33:41+03:00

Празднование не омрачил даже тот факт, что воздушную часть пришлось отменить

Изменить размер текста: A A

Президент России Владимир Путин остался доволен проведенным в Москве парадом Победы. Глава государства считает, что в целом проход военной техники вышел "прекрасный".

"Парад замечательный, слава богу, без всяких сбоев, как и положено в нашей армии за последние годы. Жалко только, что погода не позволила пролететь авиации", - сказал Путин в эфире телеканала "Россия-1".

Сайт kp.ru писал о том, что воздушная часть парада Победы в 2019 году была отменена из-за плохих погодных условий. Ранее сам президент объяснил, что власти просто не стали рисковать безопасностью летчиков и зрителей, ведь видимость было гораздо ниже допустимого уровня.

Остальные мероприятия к Дню Победы прошли по плану. Так, например, Владимир Путин в очередной принял участие в шествии "Бессмертного полка".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/707718" frameborder="0"></iframe> Проход военных колонн по Красной площади на параде 9 мая 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU