2019-05-09T16:33:41+03:00
День Победы

Путин остался доволен парадом Победы в Москве: прекрасный и без сбоев

Празднование не омрачил даже тот факт, что воздушную часть пришлось отменить
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Владимир Путин на Красной площадиВладимир Путин на Красной площадиФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин остался доволен проведенным в Москве парадом Победы. Глава государства считает, что в целом проход военной техники вышел "прекрасный".

"Парад замечательный, слава богу, без всяких сбоев, как и положено в нашей армии за последние годы. Жалко только, что погода не позволила пролететь авиации", - сказал Путин в эфире телеканала "Россия-1".

Сайт kp.ru писал о том, что воздушная часть парада Победы в 2019 году была отменена из-за плохих погодных условий. Ранее сам президент объяснил, что власти просто не стали рисковать безопасностью летчиков и зрителей, ведь видимость было гораздо ниже допустимого уровня.

Остальные мероприятия к Дню Победы прошли по плану. Так, например, Владимир Путин в очередной принял участие в шествии "Бессмертного полка".

Проход военных колонн по Красной площади на параде 9 мая 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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