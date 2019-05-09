Путин остался доволен парадом Победы в Москве: прекрасный и без сбоев
Президент России Владимир Путин остался доволен проведенным в Москве парадом Победы. Глава государства считает, что в целом проход военной техники вышел "прекрасный".
"Парад замечательный, слава богу, без всяких сбоев, как и положено в нашей армии за последние годы. Жалко только, что погода не позволила пролететь авиации", - сказал Путин в эфире телеканала "Россия-1".
Сайт kp.ru писал о том, что воздушная часть парада Победы в 2019 году была отменена из-за плохих погодных условий. Ранее сам президент объяснил, что власти просто не стали рисковать безопасностью летчиков и зрителей, ведь видимость было гораздо ниже допустимого уровня.
Остальные мероприятия к Дню Победы прошли по плану. Так, например, Владимир Путин в очередной принял участие в шествии "Бессмертного полка".
Проход военных колонн по Красной площади на параде 9 мая 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU