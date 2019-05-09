Появилось видео шествия "Бессмертного полка" в Москве с высоты птичьего полета
В Москве в очередной раз состоялось памятное шествие в рамках акции "Бессмертный полк". Сотни тысяч людей вышли на центральные улицы города с портретами свои предков, которые внесли вклад в победу над фашизмом в Великой Отечественной войне.
Ровно в 15:00 9 мая колонна двинулась от стадиона "Динамо" в сторону 1-й Тверской-Ямской и Тверской улицам. Уже оттуда через Охотный ряд люди направились на Красную площадь.
Бессмертный полк в Москве с высоты птичьего полёта.
Сайт kp.ru писал о том, что в этом году к акции в очередной раз присоединился президент России Владимир Путин. Его присутствие в рядах полумиллионного шествия стало уже почти традицией. Портрет в руках главы государства также не меняется - это фотография его отца Владимира Спиридоновича, который воевал под Ленинградом и защищал Невский пятачок.
В прошлом году компанию Путину на "Бессмертном полке" составляли президент Сербии Александар Вучич и израильский премьер Беньямин Нетаньяху. В этот же раз политик шел бок о бок с актером Василием Лановым, одним из инициаторов проведения памятного шествия.
Президент России Владимир Путин присоединился к шествию "Бессмертный полк" на Красной площади в Москве.
ИСТОЧНИК KP.RU