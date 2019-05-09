Появилось видео шествия "Бессмертного полка" в Москве с высоты птичьего полета

СЕГОДНЯ 17:06 2019-05-09T17:06:56+03:00

К памятной акции присоединились около 500 тысяч человек, в том числе президент РФ Владимир Путин [видео]

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В Москве в очередной раз состоялось памятное шествие в рамках акции "Бессмертный полк". Сотни тысяч людей вышли на центральные улицы города с портретами свои предков, которые внесли вклад в победу над фашизмом в Великой Отечественной войне.

Ровно в 15:00 9 мая колонна двинулась от стадиона "Динамо" в сторону 1-й Тверской-Ямской и Тверской улицам. Уже оттуда через Охотный ряд люди направились на Красную площадь.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/707847" frameborder="0"></iframe> Бессмертный полк в Москве с высоты птичьего полёта.

Сайт kp.ru писал о том, что в этом году к акции в очередной раз присоединился президент России Владимир Путин. Его присутствие в рядах полумиллионного шествия стало уже почти традицией. Портрет в руках главы государства также не меняется - это фотография его отца Владимира Спиридоновича, который воевал под Ленинградом и защищал Невский пятачок.

В прошлом году компанию Путину на "Бессмертном полке" составляли президент Сербии Александар Вучич и израильский премьер Беньямин Нетаньяху. В этот же раз политик шел бок о бок с актером Василием Лановым, одним из инициаторов проведения памятного шествия.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/707806" frameborder="0"></iframe> Президент России Владимир Путин присоединился к шествию "Бессмертный полк" на Красной площади в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU