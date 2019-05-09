2019-05-09T15:36:40+03:00
День Победы

Путин вновь прошел в колонне Бессмертного полка

Президент нес портрет своего отца
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Владимир Путин прошел в колонне Бессмертного полкаВладимир Путин прошел в колонне Бессмертного полкаФото: скрин с видео
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Владимир Путин уже несколько лет традиционно участвует в шествии Бессмертного полка, поэтому не было никаких сомнений, что президент выйдет на Красную площадь и в нынешнему году. Для Путина это движение никак не чужое - его отец воевал под Ленинградом, защищал Невский пятачок, был там тяжело ранен. Поэтому даже портрет отца, с которым президент выходит на акцию, не меняется с годами. Все остальное время он хранится в Кремле в рабочем кабинете главы государства.

Президент России Владимир Путин присоединился к шествию "Бессмертный полк" на Красной площади в Москве.

Путин прошел в колонне Бессмертного полка рядом с актером Василием Лановым, одним из тех, кто был инициатором этого движения. Любопытно, что на лацкане пиджака у Ланового висела звезда Героя Труда России, которую он всего неделю назад получил в Кремле из рук президента.

Для Путина это была уже пятая подобная акция. Он неизменно поддерживает движение, выступая за его неформальный характер.

- Ценность этой инициативы в том, что она родилась не в кабинетах, не в административных структурах, а в сердцах наших людей, - говорил про Бессмертный полк президент. - Это показывает то уважение, с которым мы относимся к поколениям, защитившим страну.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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