Повышенные пошлины США на китайские товары вступили в силу

СЕГОДНЯ 07:45 2019-05-10T07:45:44+03:00

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Решение администрации Соединенных Штатов об увеличении пошлин на китайские товары с 10% до 25% автоматически вступило в силу в пятницу, 10 мая. Нововведение затронет поставляемую из КНР продукцию на общую сумму 200 миллиардов долларов.

В Пекине заявили, что глубоко сожалеют в связи с таким решением Вашингтона, и пообещали принять ответные меры. При этом в комментарии министерства коммерции республики уточняется, что сейчас в американской столице проходит 11-й раунд переговоров по торговле между Китаем и США.

"Мы надеемся, что США и Китай будут работать вместе для решения существующих проблем на основе сотрудничества и взаимных консультаций", - передает агентство Kyodo со ссылкой на документ.

Сайт kp.ru писал о том, что до недавнего времени пошлинами не облагались китайские товары на сумму в 325 миллиардов долларов. Однако Штаты планируют и на них установить свой 25% сбор.

ИСТОЧНИК KP.RU