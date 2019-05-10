США перечислят Украине 900 тысяч долларов «на укрепление демократических процессов»

СЕГОДНЯ 19:05 2019-05-10T19:05:27+03:00

На эти средства будет проведена работа с избирателями и "перестроена" власть после выборов в 2020 году

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США планирует выделить Украине не менее 900 миллионов долларов «на укрепление демократических процессов». Средства потратят на работу с избирателями и наблюдение за избирательным процессом со стороны общественности. Первая часть гранта включает в себя задачи «по укреплению целостности гражданского общества и расширению его участия в выборном процессе». Вторая часть - поствыборная - формирование властных структур на Украине по американским лекалам.

«Меры могут включать в себя поддержку мониторинга выборов со стороны гражданского общества, продвижение избирательной реформы, информационно-просветительскую и мобилизационную работу среди избирателей, в том числе посредством СМИ и общественных мероприятий», — отмечается в документе, разработанным Бюро Госдепартамента по вопросам демократии, прав человека и труда.

Средства получат некоторые политические партии, которые будут выдвигать новых кандидатов «из числа женщин, молодёжи и других недостаточно представленных в политике групп населения».

Если проект будет успешно реализован, то Вашингтон готов направить Украине еще 600-800 тысяч долларов, которые помогут новой власти заработать авторитет. Планируется, что между странами наладится сотрудничество и будут реализовываться совместные проекты.

В подобной активности эксперты видят попытки США установить контроль не только над новым президентом, но и подчинить себе всю власть Украины, снизу до верху. Сама Украина Штатам нужна, только как рычаг давления на Россию.

- Для этого нужно начать с реформ на нижних этажах. Соединённые Штаты распространяют свою модель демократии там, где им это представляется возможным», — комментирует RT замдиректора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров.

Дата инаугурации нового президента Украины Владимира Зеленского будет определена 14 мая во время заседания Верховной Рады. Известно, что церемонию вступления в должность посетит американская делегация, причем гостями станут представители самых высоких властных кругов. На это намекнул спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Вoлкeр. В Штабе Зеленского пока держат в тайне фамилии гостей церемонии, но скорее всего, это будет Майк Помпео.

- Это дипломатический протокол. Даже если были или не были такие разговоры, это закрытая информация. Потом она объявляется по дипканалам, - цитирует газета "Известия" слова представителя штаба Зеленского Дмитрия Разумкова.

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ИСТОЧНИК KP.RU