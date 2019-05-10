2019-05-10T21:46:07+03:00
В мире

Трамп заявил, что Соединенные Штаты не должны торопиться заключать торговое соглашение с КНР

При этом президент США отметил, что переговоры с Китаем проходят в благоприятном ключе
Александр ДЖУМАЕВ
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Торговые переговоры между США и Китаем проходят в благоприятном ключе, однако Вашингтон не должен торопиться заключать новое торговое соглашение с Пекином. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

"Переговоры с Китаем продолжаются в очень благоприятном ключе, торопиться [заключать соглашение] совершенно не нужно, поскольку Китай платит сейчас Соединенным Штатам пошлины в размере 25% на товары и продукты стоимостью $250 млрд", - написал президент в своем Twitter.

Трамп также отметил, что эти деньги поступают напрямую в Минфин США. На эти деньги Вашингтон планирует закупать сельскохозяйственную продукцию у американских фермеров, которую планируется направлять "в качестве гуманитарной помощи в бедные и голодающие страны". Президент США добавил, что Вашингтон в скором времени может ввести дополнительные пошлины на товары из КНР, при этом Трамп заявил, что США будут продолжать переговоры с Китаем.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, США приняли решение ввести дополнительные пошлины на продукцию из Китая. Представители КНР, в свою очередь, выразили "глубокое сожаление недружественной политикой США", а также пообещали "зеркально" повысить пошлины на американские товары.

ИСТОЧНИК KP.RU

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