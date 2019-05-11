2019-05-11T11:27:43+03:00
Общество

Познер о смерти Доренко: "Думаю, что Сергей в аду, где самому Сатане дает жару"

Телеведущий уверен, что погибшему было бы приятно такое предположение
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Известный журналист погиб во время езды на своем мотоциклеИзвестный журналист погиб во время езды на своем мотоциклеФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Сергей Доренко был одним из самых ярких, талантливых и эрудированных журналистов России. Именно так о нем отозвался телеведущий Владимир Познер.

В настоящий момент журналист находится в Японии, поэтому печальная новость о смерти коллеги застала его лишь спустя некоторое время. В своей публикации памяти Доренко Познер признал, что никогда не был с ним близок, более того, считал его стиль работы "неприемлемым", но на фоне "мелкотравчатой, серой" журналистки Сергей смотрелся настоящим "исполином".

"Лично мне ужасно жалко, что он умер, когда еще полон сил. Это гигантская потеря. Он позволял себе самые неслыханные высказывания, поэтому в данном случае позволю себе это и я: хоть я атеист, но думаю, что Сергей в аду, где самому Сатане он дает жару, выступая по каналу Государственного Преисподнего Вещания", - написал Познер в колонке на своем сайте.

По мнению ведущего, самому Доренко было бы приятно такое предположение.

Сайт kp.ru писал о том, что Сергей умер 9 мая в возрасте 59 лет. Мужчина почувствовал себя плохо во время езды на мотоцикле по центру Москвы. Причиной смерти стал разрыв аневризмы грудной части аорты.

Сергей Доренко умер на мотоцикле.Ушел из жизни Сергей Доренко. Журналист умер после падения с мотоцикла, который купил всего несколько недель назад...

ИСТОЧНИК KP.RU

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