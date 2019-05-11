2019-05-11T13:42:27+03:00
Политика

Суд Киева отказался блокировать закон об исключительности украинского языка

Общественники требовали запретить спикеру Рады Андрею Парубию подписывать данный документ
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Спикер украинского парламента Андрей ПарубийСпикер украинского парламента Андрей ПарубийФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Окружной административный суд Киева не стал вводить запрет на подписание закона об исключительности украинского языка. Соответствующий иск к председателю Верховной рады Андрею Парубию был направлен общественной организацией "Институт правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной".

В суде заявили, что обвинитель не смог доказать очевидной противоправности действий спикера. Сам же Парубий данный инцидент назвал "попыткой пророссийского реванша".

"При любых условиях на следующей неделе закон будет подписан и вступит в силу", - цитирует "Интерфакс" спикера.

Сайт kp.ru писал о том, что закон об исключительности украинского языка, был принял Верховной Радой 25 апреля. Документ обязывает использовать мову во всех социальных сферах жизни, а также закрепляет действие языковых квот для телевидения и радио.

Украинский язык стал «исключительным» на Украине.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Крыму приостановили подъем парохода с картинами Айвазовского
В Москве прощаются с композитором Евгением Крылатовым
Глава МИД Японии призвал ускорить переговоры по мирному договору с РФ
Эксперт: влияние России на экономику Украины действительно огромное
Семеро младшеклассников пострадали при падении навеса в Японии
Конгресс США вновь затребовал налоговые декларации Трампа
Глава Фонда изучения США позитивно оценил предстоящую встречу Путина и Помпео
Познер о смерти Доренко: "Думаю, что Сергей в аду, где самому Сатане дает жару"
Министры G20 обсудят способы привлечения молодёжи в сельское хозяйство
Депутат Рады предложил провести инаугурацию Зеленского в два этапа
Нацсобрание Франции приняло законопроект о восстановлении Нотр-Дама
Адвокат Трампа отменил свою поездку на Украину
Представители США и Польши обсудили укрепление восточного фланга НАТО
Эксперт считает, что Россия получила контроль над украинской экономикой
Перехваченный в Индии украинский Ан-12 отпустили после досмотра
В Хьюстонском судоходном канале разлились тонны топлива
Китай спустил на воду два ракетных эсминца
Осужденную в США россиянку Марию Бутину перевели из СИЗО Александрии
Ученые рассказали, как человечество изменило Землю за последние 50 лет
Погода в Москве на 11 мая 2019 года: гроза и сильный ветер
В Австралии пилот 40 минут летел без сознания во время одиночного полета
ВМС Венесуэлы сообщили, что корабль США зашёл в территориальные воды страны
Марин Ле Пен выдвинула Макрону ультиматум
Украинский министр: Железнодорожное сообщение с Россией прекратится само по себе
В аэропорту Торонто самолет столкнулся с бензовозом, пострадали пять человек
Трамп заявил, что ракетные испытания КНДР пока не подорвали его веру в «дружбу» с Ким Чен Ыном
В Ингушетии умер самый пожилой житель России – 123-летний Аппаз Илиев