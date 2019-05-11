Суд Киева отказался блокировать закон об исключительности украинского языка
Окружной административный суд Киева не стал вводить запрет на подписание закона об исключительности украинского языка. Соответствующий иск к председателю Верховной рады Андрею Парубию был направлен общественной организацией "Институт правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной".
В суде заявили, что обвинитель не смог доказать очевидной противоправности действий спикера. Сам же Парубий данный инцидент назвал "попыткой пророссийского реванша".
"При любых условиях на следующей неделе закон будет подписан и вступит в силу", - цитирует "Интерфакс" спикера.
Сайт kp.ru писал о том, что закон об исключительности украинского языка, был принял Верховной Радой 25 апреля. Документ обязывает использовать мову во всех социальных сферах жизни, а также закрепляет действие языковых квот для телевидения и радио.
Украинский язык стал «исключительным» на Украине.
ИСТОЧНИК KP.RU
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