Суд Киева отказался блокировать закон об исключительности украинского языка

СЕГОДНЯ 13:42 2019-05-11T13:42:27+03:00

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Окружной административный суд Киева не стал вводить запрет на подписание закона об исключительности украинского языка. Соответствующий иск к председателю Верховной рады Андрею Парубию был направлен общественной организацией "Институт правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной".

В суде заявили, что обвинитель не смог доказать очевидной противоправности действий спикера. Сам же Парубий данный инцидент назвал "попыткой пророссийского реванша".

"При любых условиях на следующей неделе закон будет подписан и вступит в силу", - цитирует "Интерфакс" спикера.

Сайт kp.ru писал о том, что закон об исключительности украинского языка, был принял Верховной Радой 25 апреля. Документ обязывает использовать мову во всех социальных сферах жизни, а также закрепляет действие языковых квот для телевидения и радио.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/705286" frameborder="0"></iframe> Украинский язык стал «исключительным» на Украине.

ИСТОЧНИК KP.RU