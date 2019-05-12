Депутаты Госдумы 14 мая обсудят с банкирами снижение ипотечной ставки до 8%
В ближайший вторник, 14 мая, депутаты Государственной Думы с банкирами шаги, необходимые для снижения ипотечной ставки до 8%. Об этом рассказал журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин, напомнив, что именно такое поручение дал президент России Владимир Путин правительству и Центральному Банку по итогам послания главы государства Федеральному Собранию.
Спикер нижней палаты парламента уточнил, что на слушания, которые проведет комитет по финансовому рынку, пригласили представителей Центробанка банковского сообщества и экспертов.
«Обсудим меры, необходимые для того, чтобы банковские ставки по ипотеке были снижены, а возможность купить собственное жилье появилась у еще большего количества наших граждан», - сказал Володин.
Он отметил, что затягивать со снижением ипотечной ставки нельзя, ведь люди ждут этого решения.
«Кроме снижения процентных ставок также необходимы меры адресной социальной поддержки и субсидирования отдельных групп граждан», - приводит слова председателя Госдумы РИА Новости.
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ИСТОЧНИК KP.RU