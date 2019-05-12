2019-05-12T06:18:40+03:00
Общество

Американский историк рассказал, как и зачем США шпионили на парадах Победы в Москве

По словам Джеймса Дэвида, парады на Красной площади в 1950–1970-х годах были предметом особого внимания западных спецслужб
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Парад Победы на Красной площади 9 мая 2019 годаПарад Победы на Красной площади 9 мая 2019 годаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Американский историк рассказал, что парады Победы 9 мая на Красной площади в Москве в 1950–1970-х годах были предметом особого внимания западных спецслужб, в том числе и разведки Соединенных штатов.

Куратор отдела истории космоса в Национальном музее авиации и космонавтики Вашингтона Джеймс Дэвид, проанализировав обнародованные в прошлом году документы «Архива национальной безопасности», рассказал, как и зачем США шпионили на парадах в Советском Союзе.

По его словам, в период, когда СССР активно разрабатывал ракеты, именно праздничные мероприятия в честь великой Победы были единственным способом получить фотографии новейших вооружений с близкого расстояния. По снимкам специалисты могли определить, сколько ступеней у ракеты и на каком топливе она работает, какую боевую массу может нести и какое расстояние пролететь. Такую «фотоохоту» за новейшими советскими разработками, в основном, вели сотрудники дипломатических служб, пишет газета «Известия».

К слову, ранее сайт kp.ru подробно рассказывал, как прошел Парад Победы на Красной площади в этом году.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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