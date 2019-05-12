Американский историк рассказал, как и зачем США шпионили на парадах Победы в Москве

СЕГОДНЯ 06:18 2019-05-12T06:18:40+03:00

По словам Джеймса Дэвида, парады на Красной площади в 1950–1970-х годах были предметом особого внимания западных спецслужб

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Американский историк рассказал, что парады Победы 9 мая на Красной площади в Москве в 1950–1970-х годах были предметом особого внимания западных спецслужб, в том числе и разведки Соединенных штатов.

Куратор отдела истории космоса в Национальном музее авиации и космонавтики Вашингтона Джеймс Дэвид, проанализировав обнародованные в прошлом году документы «Архива национальной безопасности», рассказал, как и зачем США шпионили на парадах в Советском Союзе.

По его словам, в период, когда СССР активно разрабатывал ракеты, именно праздничные мероприятия в честь великой Победы были единственным способом получить фотографии новейших вооружений с близкого расстояния. По снимкам специалисты могли определить, сколько ступеней у ракеты и на каком топливе она работает, какую боевую массу может нести и какое расстояние пролететь. Такую «фотоохоту» за новейшими советскими разработками, в основном, вели сотрудники дипломатических служб, пишет газета «Известия».

К слову, ранее сайт kp.ru подробно рассказывал, как прошел Парад Победы на Красной площади в этом году.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/707711" frameborder="0"></iframe> Т-34 возглавил колонну военной техники на Параде Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU