Конюхов установил три мировых рекорда во время экспедиции в Тихом океане

СЕГОДНЯ 10:22 2019-05-14T10:23:27+03:00

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Российский путешественник Федор Конюхов установил сразу три мировых рекорда во время своей последней экспедиции по Тихому океану. Все они в ближайшее время будут представлены на регистрацию в Книге рекордов Гиннесса. Об этом сообщил сын отважного мореплавателя, организатор экспедиции Оскар Конюхов.

Сайт kp.ru писал о том, что 67-летний путешественник в одиночку проплыл на весельной лодке от Новой Зеландии до Чили. Экспедиция стартовала в начале декабря 2018 года и завершилась лишь 9 мая 2019 года - спустя 154 дня 13 часов 37 минут. За это время Конюхов пересек южную часть Тихого океана, где часто "гуляют" штормовые ветра и большие волны. При этом он несколько раз попадал в опасные для жизни ситуации, но успешно с ними справлялся.

"В этом походе Федор Конюхов установил несколько мировых рекордов, которые должны пройти верификацию Общества океанских гребцов в Англии и в дальнейшем также будут представлены на регистрацию в Книге рекордов Гиннесса", - цитирует ТАСС Оскара.

Так, россиянин стал самым великовозрастным гребцом-одиночкой, достиг самой южной точки на весельной лодке (56’40 южной широты) и пробыл в Южном океане самое большое количество дней.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/700722" frameborder="0"></iframe> Оскар Конюхов рассказал, шторм перевернул лодку его отца в Южном океане.

ИСТОЧНИК KP.RU