2019-05-14T10:23:27+03:00
Общество

Конюхов установил три мировых рекорда во время экспедиции в Тихом океане

Российский путешественник сумел проплыть на весельной лодке от Новой Зеландии до Чили
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Федор Конюхов на весельной лодке. Фото: konyukhov.ruФедор Конюхов на весельной лодке. Фото: konyukhov.ru
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Российский путешественник Федор Конюхов установил сразу три мировых рекорда во время своей последней экспедиции по Тихому океану. Все они в ближайшее время будут представлены на регистрацию в Книге рекордов Гиннесса. Об этом сообщил сын отважного мореплавателя, организатор экспедиции Оскар Конюхов.

Сайт kp.ru писал о том, что 67-летний путешественник в одиночку проплыл на весельной лодке от Новой Зеландии до Чили. Экспедиция стартовала в начале декабря 2018 года и завершилась лишь 9 мая 2019 года - спустя 154 дня 13 часов 37 минут. За это время Конюхов пересек южную часть Тихого океана, где часто "гуляют" штормовые ветра и большие волны. При этом он несколько раз попадал в опасные для жизни ситуации, но успешно с ними справлялся.

"В этом походе Федор Конюхов установил несколько мировых рекордов, которые должны пройти верификацию Общества океанских гребцов в Англии и в дальнейшем также будут представлены на регистрацию в Книге рекордов Гиннесса", - цитирует ТАСС Оскара.

Так, россиянин стал самым великовозрастным гребцом-одиночкой, достиг самой южной точки на весельной лодке (56’40 южной широты) и пробыл в Южном океане самое большое количество дней.

Оскар Конюхов рассказал, шторм перевернул лодку его отца в Южном океане.

ИСТОЧНИК KP.RU

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