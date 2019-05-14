Конюхов установил три мировых рекорда во время экспедиции в Тихом океане
Российский путешественник Федор Конюхов установил сразу три мировых рекорда во время своей последней экспедиции по Тихому океану. Все они в ближайшее время будут представлены на регистрацию в Книге рекордов Гиннесса. Об этом сообщил сын отважного мореплавателя, организатор экспедиции Оскар Конюхов.
Сайт kp.ru писал о том, что 67-летний путешественник в одиночку проплыл на весельной лодке от Новой Зеландии до Чили. Экспедиция стартовала в начале декабря 2018 года и завершилась лишь 9 мая 2019 года - спустя 154 дня 13 часов 37 минут. За это время Конюхов пересек южную часть Тихого океана, где часто "гуляют" штормовые ветра и большие волны. При этом он несколько раз попадал в опасные для жизни ситуации, но успешно с ними справлялся.
"В этом походе Федор Конюхов установил несколько мировых рекордов, которые должны пройти верификацию Общества океанских гребцов в Англии и в дальнейшем также будут представлены на регистрацию в Книге рекордов Гиннесса", - цитирует ТАСС Оскара.
Так, россиянин стал самым великовозрастным гребцом-одиночкой, достиг самой южной точки на весельной лодке (56’40 южной широты) и пробыл в Южном океане самое большое количество дней.
Оскар Конюхов рассказал, шторм перевернул лодку его отца в Южном океане.
ИСТОЧНИК KP.RU