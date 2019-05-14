2019-05-14T18:09:29+03:00
Политика

Путин осмотрел истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"

Президент также ознакомился с образцами перспективных беспилотных летательных аппаратов
Александр ДЖУМАЕВ
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Истребитель-перехватчик МиГ-31. Фото: Минобороны РоссииИстребитель-перехватчик МиГ-31. Фото: Минобороны России
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Президент России Владимир Путин осмотрел в Государственном летно-испытательном центре имени Чкалова, расположенный в городе Ахтубинске в Астраханской области, образцы современной авиационной техники и вооружения. Как сообщает ТАСС, глава государства ознакомился с истребителем-перехватчиком МиГ-31, оснащенным гиперзвуковой ракетой "Кинжал".

Помимо истребителя МиГ-31, президент осмотрел истребитель пятого поколения Су-57. Шестерка таких самолетов сегодня сопровождала борт президента, когда он подлетал к Ахтубинску. Также Путину продемонстрировали новейший истребитель МиГ-35, образцы перспективных беспилотных летательных аппаратов и авиационную технику, эксплуатируемую Вооруженными силами РФ.

О создании гиперзвуковой ракеты "Кинжал" Владимир Путин впервые заявил в ходе оглашения ежегодного Послания к Федеральному собранию в 2018 году. Впоследствии сообщалось, что ракета "Кинжал" в ходе испытаний поразила цель на расстоянии более 800 километров.

В России провели учебный пуск гиперзвуковой ракеты комплекса Кинжал .Пуск прошел штатно, гиперзвуковая ракета поразила заданную цель на полигоне

ИСТОЧНИК KP.RU

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