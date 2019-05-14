Путин осмотрел истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Президент России Владимир Путин осмотрел в Государственном летно-испытательном центре имени Чкалова, расположенный в городе Ахтубинске в Астраханской области, образцы современной авиационной техники и вооружения. Как сообщает ТАСС, глава государства ознакомился с истребителем-перехватчиком МиГ-31, оснащенным гиперзвуковой ракетой "Кинжал".
Помимо истребителя МиГ-31, президент осмотрел истребитель пятого поколения Су-57. Шестерка таких самолетов сегодня сопровождала борт президента, когда он подлетал к Ахтубинску. Также Путину продемонстрировали новейший истребитель МиГ-35, образцы перспективных беспилотных летательных аппаратов и авиационную технику, эксплуатируемую Вооруженными силами РФ.
О создании гиперзвуковой ракеты "Кинжал" Владимир Путин впервые заявил в ходе оглашения ежегодного Послания к Федеральному собранию в 2018 году. Впоследствии сообщалось, что ракета "Кинжал" в ходе испытаний поразила цель на расстоянии более 800 километров.
В России провели учебный пуск гиперзвуковой ракеты комплекса Кинжал .Пуск прошел штатно, гиперзвуковая ракета поразила заданную цель на полигоне
ИСТОЧНИК KP.RU