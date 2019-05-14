В Сочи началась встреча Помпео и Лаврова с Путиным

14 Май 21:15 2019-05-14T21:15:49+03:00

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Президент России Владимир Путин примет в своей сочинской резиденции главу МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майкла Помпео. Ранее главы дипломатических ведомств двух стран приняли участие в совместной пресс-конференции.

Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, во встрече также примут участие помощник президента России Юрий Ушаков и глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

Состоявшийся между министрами разговор Лавров назвал откровенным и полезным. В частности, главы дипломатических ведомств договорились возобновить ранее замороженные каналы двустороннего общения, а также обсудили ситуацию в Венесуэле, Северной Корее, Сирии, Украине, Афганистане, иранскую ядерную сделку и вопросы, связанные с контролем над вооружениями.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/708706" frameborder="0"></iframe> Сергей Лавров и Майк Помпео прибыли в резиденцию Владимира Путина.

Ранее сегодня Владимир Путин находился с визитом в Астраханской области. В рамках посещения Государственного летно-испытательного центра имени Чкалова президент ознакомился с рядом образцов серийной и перспективной авиационной техники.

Сайт kp.ru ведет онлайн-трансляцию мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU