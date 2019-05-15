2019-05-15T17:12:51+03:00
Политика

В Раду направили семь постановлений с датами инаугурации Зеленского

Непосредственную дату вступления новоизбранного президента в должность должен определить парламент Украины уже на этой неделе
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Раду направили семь постановлений с датами инаугурации ЗеленскогоВ Раду направили семь постановлений с датами инаугурации ЗеленскогоФото: REUTERS
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Члены комитет по вопросам регламента Верховной рады рассмотрели семь проектов постановлений с различными датами инаугурации новоизбранного украинского президента Владимира Зеленского и проголосовали за направление всех постановлений на рассмотрение в парламент.

«Непосредственно дату инаугурации определит парламент. Это не в ведении нашего комитета. Все семь проектов постановления соответствуют нормам закона», - сообщил исполняющий обязанности председателя комитета Павел Пинзеник.

Напомним, в понедельник, 13 мая первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко пообещала, что дата инаугурации Зеленского будет определена 14-17 мая. В минувший вторник, 14 мая, после того как рада так и не определилась с датой, новоизбранный президент Украины заявил, что «ВРУ - жизненный девиз» депутатов этого созыва, ранее он призывал парламентариев не затягивать с вопросом вступления в должность нового главы государства.

Зеленский обратился к Раде с требованием по вопросу инаугурации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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