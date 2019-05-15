15 Май 17:12 2019-05-15T17:12:51+03:00

В Раду направили семь постановлений с датами инаугурации Зеленского Фото: REUTERS

Непосредственную дату вступления новоизбранного президента в должность должен определить парламент Украины уже на этой неделе

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Члены комитет по вопросам регламента Верховной рады рассмотрели семь проектов постановлений с различными датами инаугурации новоизбранного украинского президента Владимира Зеленского и проголосовали за направление всех постановлений на рассмотрение в парламент.

«Непосредственно дату инаугурации определит парламент. Это не в ведении нашего комитета. Все семь проектов постановления соответствуют нормам закона», - сообщил исполняющий обязанности председателя комитета Павел Пинзеник.

Напомним, в понедельник, 13 мая первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко пообещала, что дата инаугурации Зеленского будет определена 14-17 мая. В минувший вторник, 14 мая, после того как рада так и не определилась с датой, новоизбранный президент Украины заявил, что «ВРУ - жизненный девиз» депутатов этого созыва, ранее он призывал парламентариев не затягивать с вопросом вступления в должность нового главы государства.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/708076" frameborder="0"></iframe> Зеленский обратился к Раде с требованием по вопросу инаугурации.

ИСТОЧНИК KP.RU