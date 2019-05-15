В Раду направили семь постановлений с датами инаугурации Зеленского
Члены комитет по вопросам регламента Верховной рады рассмотрели семь проектов постановлений с различными датами инаугурации новоизбранного украинского президента Владимира Зеленского и проголосовали за направление всех постановлений на рассмотрение в парламент.
«Непосредственно дату инаугурации определит парламент. Это не в ведении нашего комитета. Все семь проектов постановления соответствуют нормам закона», - сообщил исполняющий обязанности председателя комитета Павел Пинзеник.
Напомним, в понедельник, 13 мая первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко пообещала, что дата инаугурации Зеленского будет определена 14-17 мая. В минувший вторник, 14 мая, после того как рада так и не определилась с датой, новоизбранный президент Украины заявил, что «ВРУ - жизненный девиз» депутатов этого созыва, ранее он призывал парламентариев не затягивать с вопросом вступления в должность нового главы государства.
Зеленский обратился к Раде с требованием по вопросу инаугурации.
ИСТОЧНИК KP.RU