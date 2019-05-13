Бутину могут перевести в федеральную тюрьму США в течение нескольких недель

СЕГОДНЯ 18:28 2019-05-13T18:28:21+03:00

Адвокат россиянки отметил, что осужденную перевели в другую тюрьму без какого-либо уведомления ее самой и ее представителей [видео]

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Осужденная за шпионаж Бутина может быть переведена в федеральную тюрьму США в течение двух - трех недель. Об этом сообщил адвокат россиянки Роберт Дрисколл, отметив, что ранее ее перевели в тюрьму в городе Ворсоу без какого-либо уведомления её самой и её представителя

Ранее, сайт kp.ru сообщал, что в субботу, 11 мая адвокат россиянки сообщил о том, что Бутину перевели в тюрьму Ворсоу штата Виргиния. Защита заявляла, что до этого не знала о местоположении девушки. Утром 10 мая она покинула следственный изолятор города Александрия, однако куда ее перевели было неизвестно даже адвокату.

«Я посетил это учреждение в Ворсоу, Виргиния, в субботу. Я увидел очень профессиональный персонал, который выразил желание оказывать помощь. Тем не менее руководство тюрьмы возвращается на работу в понедельник. Мы по-прежнему работаем над тем, чтобы восстановить ее телефонную связь, которая была отключена. Она не имела возможности кому-либо позвонить еще, но должна скоро получить такую возможность», - передает слова адвоката РИА Новости.

«Учреждение, в котором она находится, временное до тех пор, пока она не будет переведена в федеральную тюрьму», - отметил Дрисколл.

Напомним, что после девяти месяцев заключения 26 апреля суд вынес приговор в ее отношении. Она была признана виновной в осуществлении деятельности в качестве иностранного агента и приговорена к полутора годам тюрьмы с последующей депортацией в России. Сама Бутина рассматривает возможность подачи апелляции.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/706321" frameborder="0"></iframe> Мария Бутина отвечает из тюрьмы на вопрос КП.

ИСТОЧНИК KP.RU