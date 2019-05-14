Владимир Путин заявил, что надеется на восстановление российско-американских отношений

14 Май 21:59 2019-05-14T22:24:46+03:00

По словам президента, в настоящее время создаются необходимые для этого условия [видео]

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Президент России Владимир Путин надеется, что в настоящий момент создаются условия для восстановления российско-американских отношений. Об этом он заявил в ходе встречи с госсекретарем США Майклом Помпео.

По словам российского президента, Москва "неоднократно говорили о том, что мы также хотели бы восстановить отношения в полноформатном объеме". "Как вы знаете, совсем недавно, несколько дней назад, я имел удовольствие разговаривать с президентом Соединенных Штатов по телефону, у меня создалось впечатление, что президент настроен на восстановление российско-американских связей, контактов, на решение совместно вопросов, которые представляют для нас взаимный интерес", - добавил Путин.

Президент также отметил, что работа комиссии спецпрокурора Роберта Мюллера, несмотря на все "экзотичность", является "объективным разбирательством, подтвердившим отсутствие всяческих следов и всяческого сговора между Россией и действующей администрацией [США]".

Говоря о сотрудничестве Москвы и Вашингтона, Путин отметил, что Россия и США могут вести диалог по вопросам стабильности на рынках энергоресурсов. "Мы знаем, что Соединенные Штаты становятся и уже стали крупнейшим производителем нефти. И в этом смысле у нас есть, о чем говорить с точки зрения стабильности на мировых энергетических рынках", - заключил президент России.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/708720" frameborder="0"></iframe> Путин встретился с Помпео в Сочи.

Ранее сегодня в Сочи состоялись переговоры министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Майкла Помпео. В ходе встречи главы внешнеполитических ведомств РФ и США обсудили ситуацию в Венесуэле, Северной Корее, Сирии, Украине, Афганистане, иранскую ядерную сделку и вопросы, связанные с контролем над вооружениями

ИСТОЧНИК KP.RU