2019-05-14T22:24:46+03:00
Политика

Владимир Путин заявил, что надеется на восстановление российско-американских отношений

По словам президента, в настоящее время создаются необходимые для этого условия [видео]
Александр ДЖУМАЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments23
Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Президент России Владимир Путин надеется, что в настоящий момент создаются условия для восстановления российско-американских отношений. Об этом он заявил в ходе встречи с госсекретарем США Майклом Помпео.

По словам российского президента, Москва "неоднократно говорили о том, что мы также хотели бы восстановить отношения в полноформатном объеме". "Как вы знаете, совсем недавно, несколько дней назад, я имел удовольствие разговаривать с президентом Соединенных Штатов по телефону, у меня создалось впечатление, что президент настроен на восстановление российско-американских связей, контактов, на решение совместно вопросов, которые представляют для нас взаимный интерес", - добавил Путин.

Президент также отметил, что работа комиссии спецпрокурора Роберта Мюллера, несмотря на все "экзотичность", является "объективным разбирательством, подтвердившим отсутствие всяческих следов и всяческого сговора между Россией и действующей администрацией [США]".

Говоря о сотрудничестве Москвы и Вашингтона, Путин отметил, что Россия и США могут вести диалог по вопросам стабильности на рынках энергоресурсов. "Мы знаем, что Соединенные Штаты становятся и уже стали крупнейшим производителем нефти. И в этом смысле у нас есть, о чем говорить с точки зрения стабильности на мировых энергетических рынках", - заключил президент России.

Путин встретился с Помпео в Сочи.

Ранее сегодня в Сочи состоялись переговоры министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Майкла Помпео. В ходе встречи главы внешнеполитических ведомств РФ и США обсудили ситуацию в Венесуэле, Северной Корее, Сирии, Украине, Афганистане, иранскую ядерную сделку и вопросы, связанные с контролем над вооружениями

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Курс евро на пятницу снизился до 72,37 рубля
В Москве в здании Института физической химии произошел сильный взрыв
Филиппины отозвали посла и консула из Канады из-за неубранного мусора
Шакира выиграла суд о плагиате
Россия и ЕС готовы к диалогу по транзиту газа, даты зависят от Украины
Недовольные "Северным потоком-2" забрались в газопровод
Путин одобрил идею оказания помощи семьям, которые не могут собрать детей к школе
Пять человек погибло после обрушения здания в Шанхае
Мэр Нью-Йорка примет участие в выборах президента США в 2020 году
«Подарок первокласснику» получат все выпускники вологодских детских садов
МИД Турции: С-400 будут под полным контролем Анкары
Аллергикам посоветовали воздержаться от сушки белья на балконе
В Госдуме прокомментировали предстоящую инаугурацию Зеленского
В Австрии введен запрет на ношении хиджабов в школе
"Подростковая агрессивность и обидчивость": в Госдуме оценили прогул заседания СЕ Климкиным
Фанаты «Игры престолов» создали петицию с требованием переснять финал
Эксперт назвал слова Дурова о WhatsApp попыткой пропиарить Telegram