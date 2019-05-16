На Украине опубликовали закон об исключительности госязыка

СЕГОДНЯ 11:00 2019-05-16T11:08:57+03:00

После вступления закона в силу все жители Украины будут обязаны использовать мову в социальных сферах жизни Фото: REUTERS

Документ вступит в силу через два месяца, а отдельные его положения начнут действовать лишь через несколько лет

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Закон об исключительном использовании украинского языка был опубликован в официальной газете Верховной рады "Голос Украины".

Текст документа появился на сайте издания в четверг, 16 мая. Закон вступит в силу ровно через два месяца после опубликования, а вот отдельные его положения начнут действовать лишь в течение нескольких лет.

Напомним, что документ предусматривает обязательное использование украинского языка практически во всех сферах жизни. При этом для радио и телеканалов вводятся специальные квоты, согласно которых 75% контента должно быть представлено на мове. Нарушения будут караться крупными штрафами, а за публичное унижение языка вовсе можно сесть в тюрьму.

Сайт kp.ru писал о том, что президент Украины Петр Порошенко подписал закон в минувшую среду, 15 мая. При этом в своей речи он подчеркнул, что не знать украинский язык - это "не модно".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/708896" frameborder="0"></iframe> Порошенко подписал закон об исключительности украинского языка.

ИСТОЧНИК KP.RU