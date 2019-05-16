Россия ждет от ОБСЕ экспертной оценки закона об исключительности украинского языка

16 Май 19:09 2019-05-16T19:09:24+03:00

Постпред РФ Александр Лукашевич указал на то, что принятый законопроект о госязыке противоречит международно-правовым обязательствам Киева

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Москва ожидает от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе экспертных оценок принятого на Украине законопроекта об госязыка не только усиливает «нажим» на русскоговорящих украинцев и представителей нацменьшинств, но и противоречат Конституции Незалежной и ее международно-правовым обязательствам. Об этом сообщил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

«Украина проигнорировала рекомендации Венецианской комиссии Совета Европы внести коррективы в дискриминационные правовые нормы, а текст закона о госязыке вообще отказалась направлять туда на экспертизу», - завил Лукашевич, напомнив о призыве верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств Ламберто Заньера к Киеву обеспечить инклюзивный общенациональный диалог по законам о госязыке и образовании. «Ожидаем от профильных институтов ОБСЕ экспертных оценок законодательных шагов Киева», - подчеркнул российский постпред.

Напомним, в минувшую среду, 15 мая, спикер Верховной Рады Украины одобрил закон об исключительности украинского языка. В четверг, 16 мая, документ был подписан президентом Незалежной Петром Порошенко. Закон обязывает использовать украинский язык во всех социальных сферах жизни, а также закрепляет действие языковых квот для телевидения и радио.

ИСТОЧНИК KP.RU