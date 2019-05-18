Минторг США может отложить часть ограничений против Huawei

СЕГОДНЯ 05:19 2019-05-18T05:36:19+03:00

Китайская компания Huawei и связанные с ней юридические лица будут внесены в черный список министерства торговли США Фото: REUTERS

Цель отсрочки – не навредить американским клиентам, уже работающим с китайской компанией, которую Вашингтон решил внести в «черный список»

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Министерство торговли США может на некоторое время отложить введение части ограничений в отношении китайской телекоммуникационной корпорации Huawei, которую Вашингтон неоднократно обвинял в сотрудничестве со спецслужбами КНР.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на официального представителя американского Минторга. Отмечается, что отсрочка не будет распространяться на новые сделки, заключенные уже после того, как ограничения вступят в силу.Цель такой меры – не нарушить работу уже существующих клиентов Huawei в результате внесения китайской компании в «черный список» Соединенных Штатов.

Представитель ведомства также сказал, что Минторг выдаст американским клиентам Huawei временные лицензии сроком до 90 дней, чтобы «избежать перерыва в работе уже существующих коммуникационных сетей и оборудования».

Напомним, как писал сайт kp.ru, 15 мая Дональд Трамп ввел режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры США от иностранных угроз. В тот же день американское министерство торговли объявило, что внесет Huawe и связанные с ней компании в свой «черный список».

ИСТОЧНИК KP.RU