В команде Зеленского прокомментировали сообщения о его намерении распустить Раду

СЕГОДНЯ 06:49 2019-05-18T06:58:41+03:00

Ранее украинские СМИ сообщили, что избранный президент страны уже подготовил указ о роспуске парламента и досрочных выборах

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Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский действительно может распустить Верховную раду и назначить внеочередные выборы в парламент, но это только один из вариантов развития событий. Так прокомментировал сообщения украинских СМИ член команды ворвавшегося в большую политику шоумена Руслан Стефанчук.

«По СМИ сейчас курсирует масса информации, но я откровенно скажу, мы прорабатываем разные варианты подходов», - сказал он в эфире телеканала NewOne.

Руслан Стефанчук уточнил, что одним из вариантов действий будущего главы Незалежной «действительно является роспуск парламента», однако «всё будет зависеть от того, как сложится сотрудничество и взаимопонимание».

«Как оно будет, думаю, мы узнаем в ближайшее время от Зеленского», - добавил он.

Как писал сайт kp.ru, ранее украинские журналисты сообщили, что будущий президент уже подготовил указ, который предусматривает досрочное прекращение полномочий депутатов и внеочередные выборы в Раду. Документ датирован 20 мая – днем инаугурации нового главы государства, а парламентские выборы назначены на 14 июля 2019 года.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/704496" frameborder="0"></iframe> Зеленский стал новым президентом Украины.Окончательные данные ЦИК объявит только завтра, но уже сейчас понятно, что следующие 5 лет Украиной будет править комик Владимир Зеленский

ИСТОЧНИК KP.RU