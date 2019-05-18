Белоруссию отстранили от голосования на "Евровидении" 2019

СЕГОДНЯ 19:33 2019-05-18T19:55:46+03:00

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Организаторы песенного конкурса "Евровидение" ввели санкции против Белоруссии, отстранив ее от голосования в финале из-за утечки информации о голосовании национального жюри. Результаты его, по правилам, должны быть засекречены до финала, чтобы избежать влияния на голосующую аудиторию.

Таким образом, 12 баллов от Белоруссии не досчитается страна, которую они оценили выше всех. Возможно, из-за санкций пострадает Россия, выступления которой белорусы всегда оценивали высшим баллом.

Белорусская делегация во главе с продюсером Виктором Дробышем, который продюсирует участницу от Белоруссии - певицу Zena, пока никак не прокомментировала инцидент, сообщает собственный источник KP.RU.

Все дело в том, что Дело в том, что жюри на конкурсе голосует не в прямом эфире, а за день до выступлений артистов во время отдельно организованного шоу. Национальное жюри каждой страны оценивает выступления всех участников и отправляет данные в EBU. А в день самого эфира конкурса баллы уже суммируются с голосами телезрителей. Белоруссия допустила утечку важнейшей информации, и итоги голосования жюри были слиты в сеть.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/708180" frameborder="0"></iframe> Сергей Лазарев: от Smash!! до «Евровидения».«Темненький» из Smash!! сумел стать Сергеем Лазаревым - самостоятельным и успешным артистом. И ему всё-таки удалось добраться до «Евровидения». Дважды.

ИСТОЧНИК KP.RU