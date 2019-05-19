Итальянская «Лига» призвала ЕС отменить санкции против России

СЕГОДНЯ 00:56 2019-05-19T01:16:26+03:00

Партия постарается убедить европейских союзников в том, что Россия «не должна находиться в изоляции»

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Выступая на крупном митинге в Милане, министр сельскохозяйственной, продовольственной и лесной политики Италии Джан Марко Чентинайо призвал Евросоюз отменить санкции против России, заявив, что партия «Лига» постарается убедить Евросоюз в необходимости снятия введенных ранее в отношении нашей страны ограничений.

«Я думаю, сейчас нужно думать о том, что Россия является важным партнером и не должна находиться в изоляции», - в частности, сказал итальянский министр.

«Мы постараемся убедить остальных в этом, чтобы в итоге все с нами согласились», - добавил Джан Марко Чентинайо.

Стоит отметить, что в Италии неоднократно высказывались против антироссийских санкций. Например, в марте, как писал сайт kp.ru, итальянский премьер Джузеппе Конте заявил, что его правительство «работает над отменой санкций против России».

В субботу в Милане проходит масштабная манифестация, организованная возглавляемой вице-премьером и главой МВД Италии Маттео Сальвини партией «Лига», в акции участвуют политики и евродепутаты из разных стран. Так, в Милан приехали глава французского «Национального собрания» Марин Ле Пен, председатель голландской Партии свободы Герт Вилдерс, а также лидеры болгарской партии «Воля», чешской «Свободы и прямой демократии» и словацкой «Мы - семья». Кроме того, на манифестации присутствуют представители Германии, Австрии, Бельгии, Дании, Финляндии и Эстонии, передает РИА Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU