2019-05-19T01:45:09+03:00
Политика

Эрдоган: По С-400 сделка завершена, потом речь пойдет и об С-500

Турецкий лидер заявил о возможности совместного с Россией производства ЗРК С-500
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Турецкий лидер Реджеп Тайип ЭрдоганТурецкий лидер Реджеп Тайип ЭрдоганФото: REUTERS
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Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция в будущем может не только заключить контракт с Россией на поставку зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-500, но и принять участие в их производстве.

«По С-400 сделка завершена, согласно договору, поставки должны начаться в июле, а может, даже в более ранний срок. Россия предложила нам очень хорошие условия. После этого речь пойдет и об С-500, в том числе их совместном производстве, как и с С-400», - сказал президент Турции во время встречи с молодежью в Стамбуле, трансляцию которой вел телеканал NTV.

Эрдоган также сообщил, что Соединенные Штаты передали Анкаре пять истребителей пятого поколения F-35, хоть Вашингтон и угрожал отменой их поставки, если страна не откажется от российских С-400. По его словам, турецкие пилоты в США проходят обучение по эксплуатации американских истребителей.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Вашингтон давно безуспешно пытается отговорить Анкару от закупок С-400 у России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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