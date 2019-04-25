Саакашвили дал Зеленскому дельный совет относительно Порошенко

СЕГОДНЯ 13:46 2019-04-25T13:46:55+03:00

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Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили рекомендовал Владимиру Зеленскому не оставлять действующего украинского лидера Петра Порошенко на свободе после того, как произойдет смена власти.

Политик уверен, что "шоколадный король" будет всячески "потрясать" нового главу государства, если тот заранее не позаботится о конкуренте.

"Если у Порошенко не будет уголовных дел, он этого благородства не оценит, по опыту знаю. Порошенко любую благородность считает за слабость. У него психология пахана. И при любой возможности он вставит нож в спину", — сказал Саакашвили.

Экс-губернатор подчеркнул, что больше не торопится возвращаться в Киев, поскольку уже новому президенту Украины предстоит решить, имел ли Порошенко право лишать его гражданства. Что касается дальнейших политических планов, то Саакашвили не собирается занимать подобные должности, но готов дать советы тем, кто в них нуждается, передает Strana.Ua.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее бывший президент Грузии подал прошение об отмене запрета на въезд на Украину, однако ему отказали. Тогда политик решил повременить с возвращением в страну до тех пор, пока Зеленский не вступит в должность президента.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/704496" frameborder="0"></iframe> Зеленский стал новым президентом Украины.Окончательные данные ЦИК объявит только завтра, но уже сейчас понятно, что следующие 5 лет Украиной будет править комик Владимир Зеленский

ИСТОЧНИК KP.RU