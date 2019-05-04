2019-05-04T20:27:48+03:00
Политика

В Раде выступили против предложенной Зеленским даты инаугурации

Парламент преподал избранному президенту урок реальной политики
Александр ГРИШИН@orgstruk
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В Раде выступили против предложенной Зеленским даты инаугурацииВ Раде выступили против предложенной Зеленским даты инаугурацииФото: REUTERS
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Суббота 4 мая стала для избранного президентом Украины Владимира Зеленского первым столкновением с реальным политическим процессом. И непохоже, что это столкновение он выиграл. В субботу Зеленский провел встречу со спикером Верховной Рады Украины (ВРУ) Андреем Парубием и руководителями парламентских фракций, на которой сообщил, что хотел бы провести процесс приведения его к присяге и вступления в должность главы государства, иначе говоря – инаугурацию, 19 мая. Дата вроде как удобная, воскресенье. Но это на его взгляд.

У парламентариев же взгляд на этот вопрос принципиально отличается от желания избранного главы государства. Дело в том, что новый президент может распустить парламент и назначить внеочередные выборы во ВРУ не позже, чем за полгода до окончания полномочий депутатов нынешнего созыва. А они заканчиваются 27 ноября. Так что, ели Зеленский вступит в должность до 27 мая, у него будет такая возможность. А если позже этой даты, то парламент доработает до конца положенного срока.

Роспуск Рады – это тот шаг, который от Зеленского ждут и его избиратели, и советники из его команды. Поскольку на внеочередных выборах его партия «Слуга народа», названная так в соответствии с сериалом, прославившим Владимира Зеленского в каждой украинской хате, пользуясь его личным авторитетом, имеет все шансы не только пройти в Раду, но и завоевать относительное большинство для формирования правящей коалиции. А до конца октября, когда пройдут выборы во ВРУ в положенные сроки, очень многое может измениться, и тогда бабушка еще надвое сказала, кто будет формировать политическую элиту, принимающую решения, да еще в условиях обозначенного перехода к парламентской республике.

Вот тут-то Зеленский и наткнулся на сопротивление.

- Девятнадцатое мая традиционно является днем памяти жертв политических репрессий. Делать в этот день инаугурационные торжества и празднования как минимум неуместно, заявил депутат Владимир Арьев, обосновывая неуместность инаугурации в обозначенную Зеленским дату. А от какой же партии у нас депутат Арьев прошел в Раду? Ха, так это совсем не секрет, он депутат фракции партии «Блок Петра Порошенко». Ожидаемо.

Не согласен смотреть на присягающего Украине президента 19 мая и глава депутатской группы «Возрождение» Виктор Бондарь. Причем, он не скрывает причин: депутатом более комфортно назначить инаугурацию на 28 мая, чтобы спокойно доработать свой срок.

- Тринадцатого мая состоится заседание фракции, на котором мы обсудим лучшую дату проведения инаугурации президента Украины и проголосуем за постановление Верховной рады, которая будет определять дату во вторник, 14 мая, - оставил вопрос в подвешенном состоянии Андрей Тетерук, замглавы фракции Партии «Народный фронт», входящей в правящую парламентскую коалицию, существующую лишь на бумаге.

По его словам, есть три возможных даты для принесения присяги – 19 мая, 28 мая и 1 июня. Что и понятно, поскольку процедура вступления в должность должна пройти не позднее 30 дней после оглашения Центризбиркомом официальных итогов выборов.

И если решение будет приниматься только на заседании ВРУ 14 мая, то вероятность проведения инаугурации всего лишь через четыре дня после голосования не очень велика. Впрочем, термин «обсудим» следует в этом случае трактовать как приглашение команде Зеленского к диалогу, даже, наверное, к торгу за преференции в случае принятия решения, удобного избранному главе государства.

Киношный президент Голобородько в этом случае в ответ на предложение закулисного сговора или бы натравил силовиков, или бы расстрелял парламентариев из автомата. Но мы ведь уже поняли, что президент Голобородько из сериала и президент Владимир Зеленский – это две большие разницы.

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Владимир Зеленский: чего ждать от нового президента Украины.Владимир Зеленский - новый президент Украины. Незалежную возглавил человек, у которого нет никакого опыта в политике. Раньше ему доводилось лишь играть главу государства в сериале «Слуга народа». Поэтому трудно сказать, чего ждать от нового президента Украины. Ведь пока он делает весьма противоречивые заявления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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