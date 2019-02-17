Азаров рассказал о расследовании ФБР растраты кредитов МВФ на Украине

СЕГОДНЯ 05:24 2019-02-17T05:49:44+03:00

Экс-премьер заявил, что из бюджета республики в офшоры вывели три миллиарда долларов

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Федеральное бюро расследований ведет дело о растратах средств из кредитов, выделенных Украине Международным валютным фондом. Об этом сообщил бывший премьер-министр республики Николай Азаров.

По его словам, в прошлом году из страны вывели три миллиарда долларов. Такую сумма политик получил взяв данные Национального банка Украины.

"Посмотрел текущий счет и спокойно подсчитал: оказывается, Украина заняла два миллиарда каких-то кредитных ресурсов у МВФ и миллиард во Всемирном банке - три, а вывела 3,5 миллиарда. Куда вывела? В офшоры", - заявил Азаров в эфире телеканала "112 Украина".

Экс-премьер отметил, что обеспокоенные иностранные кредиторы инициировали проверку после нескольких предупреждений Киеву.

"Иностранные партнеры уже много раз делали замечание киевскому режиму и предупредили: ребята, аккуратнее с теми деньгами, что мы вам даем. И я знаю, что ведется расследование, сейчас ФБР этим занимается..." - сказал Азаров.

Как сообщал сайт kp.ru, что 14 сентября 2018 года Украина и ЕС подписали четвертую программу макрофинансовой помощи незалежной. В документе прописывалось, что получение займа будет зависеть от выполнения Киевом определенных условий. Речь идет, в частности, о принятии госбюджета на 2019 год и повышении потребительских цен на газ.

Кроме того, в 2019 году Украина должна выплатить МВФ более 1,8 миллиарда долларов. Первый платеж в размере 47,1 млн должен поступить на счета организации уже 1 февраля.

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ИСТОЧНИК KP.RU