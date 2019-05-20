HBO завершил показ сериала "Игра престолов"

СЕГОДНЯ 08:54 2019-05-20T09:02:09+03:00

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Североамериканский телеканал HBO завершил показ нашумевшего сериала "Игра престолов". Минувшей ночью 20 мая в свет вышла последняя серия финального, восьмого сезона фэнтезийной саги.

Трансляция стартовала в 4:00 по московскому времени. Решающий эпизод смотрели миллионы зрителей по всему миру. Наплыв был такой, что у многих пользователей даже упал видеосервис HBO Go. Проблемы появились как раз с началом показа шестой серии "Игры престолов". Об этом свидетельствуют данные Downdetector.

Напомним, что легендарный сериал впервые вышел на малые экраны в апреле 2011 года. В его основу легли книги из серии "Песнь льда и пламени" американского писателя Джорджа Мартина. Он же долгое время выступал одним из исполнительных продюсеров "Игры престолов" вместе с шоураннерами Дэвидом Бениоффом и Дэвидом Вайсом.

К слову, сейчас многие поклонники саги требуют уволить этих двух продюсеров. Зрители считают, что после ухода Мартина, они начали работать гораздо хуже, и последний сезон получился провальным. Сайт kp.ru писал о том, что на сайте Change.org даже появилась петиция с требованием переснять финальную часть.

ИСТОЧНИК KP.RU