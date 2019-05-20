2019-05-20T14:48:02+03:00
Политика

В ЕК призвали Зеленского срочно возобновить "газовые" переговоры с РФ

В 2020 году истекает контракт на транзит российского топлива через Украину
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Зеленский взял управление страной на себяЗеленский взял управление страной на себяФото: REUTERS
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Заместитель главы Европейской комиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович призвал киевские власти как можно скорее провести новую министерскую встречу с Россией и ЕС для обсуждения газового транзита. Соответствующее заявление было сделано на переговорах политика с представителями команды нового президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министром страны Владимиром Гройсманом

Напомним, что 20 мая в Киеве состоялась торжественная церемония инаугурации главы государства, на которой Шефчович присутствовал в качестве гостя.

Европейский источник ТАСС сообщил о том, что в Брюсселе понимают сложности политического цикла на Украине, но считают решение вопроса с транзитом газа "неотложным".

"Допустить даже кратковременного прерывания транзита газа через Украину в 2020 году ввиду отсутствия нового контракта с "Газпромом" нельзя, поскольку его перезапуск может оказаться невозможным", - сказал собеседник агентства.

По его словам, Европа готова оказывать максимальную поддержку в этом процессе, но лишь в качестве посредника, поэтому необходимо добиться компромиссов с обеих сторон.

Сайт kp.ru писал о том, что в самом Киеве уже не особо верят в продлении контракта с Россией. В "Нафтогазе" понимают, что "Газпром" сможет поставлять топливо и по других каналам, даже если не брать в расчет "Северный поток-2".

ИСТОЧНИК KP.RU

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