В МИД РФ прокомментировали возможность переговоров властей Венесуэлы и оппозиции в Норвегии
Руководитель латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин назвал важной возможность диалога между представителями властей Венесуэлы и оппозиции в Норвегии. Об этом он заявил в ходе церемонии открытия Ибероамериканского культурного центра.
"Наш принципиальный подход состоит в том, что решение той сложной ситуации, в которой оказалась сейчас Венесуэла, должно быть найдено самими венесуэльцами на основе своей конституции, на основе своих правовых норм", - приводит агентство РИА Новости слова Щетинина.
Ранее сайт kp.ru сообщал о подготовке встречи представителей властей Венесуэлы с оппозицией в Норвегии. Сообщается, что на переговорах каждую из сторон будут представлять по три политика.
Политический кризис в Венесуэле обострился в январе этого года, когда спикер Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо, сославшись на конституцию республики, провозгласил себя президентом. В качестве главы государства его признали США, ряд стран Евросоюза и Южной Америки. О поддержке Мадуро, в свою очередь, заявили Россия, Китай, Иран, Турция и ряд других стран.
Митинг в Венесуэле.
ИСТОЧНИК KP.RU