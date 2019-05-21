В МИД РФ прокомментировали возможность переговоров властей Венесуэлы и оппозиции в Норвегии

СЕГОДНЯ 19:37 2019-05-21T19:37:21+03:00

Сообщается, что на переговорах каждую из сторон будут представлять по три политика Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По словам главы латиноамериканского департамента ведомства Александра Щетинина, решение политического кризиса в республике должно быть найдено самими венесуэльцами

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Руководитель латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин назвал важной возможность диалога между представителями властей Венесуэлы и оппозиции в Норвегии. Об этом он заявил в ходе церемонии открытия Ибероамериканского культурного центра.

"Наш принципиальный подход состоит в том, что решение той сложной ситуации, в которой оказалась сейчас Венесуэла, должно быть найдено самими венесуэльцами на основе своей конституции, на основе своих правовых норм", - приводит агентство РИА Новости слова Щетинина.

Ранее сайт kp.ru сообщал о подготовке встречи представителей властей Венесуэлы с оппозицией в Норвегии. Сообщается, что на переговорах каждую из сторон будут представлять по три политика.

Политический кризис в Венесуэле обострился в январе этого года, когда спикер Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо, сославшись на конституцию республики, провозгласил себя президентом. В качестве главы государства его признали США, ряд стран Евросоюза и Южной Америки. О поддержке Мадуро, в свою очередь, заявили Россия, Китай, Иран, Турция и ряд других стран.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/693740" frameborder="0"></iframe> Митинг в Венесуэле.

ИСТОЧНИК KP.RU