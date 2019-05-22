2019-05-22T12:22:20+03:00
Политика

Кремль: Москва хочет, чтобы Киев обеспечил права русскоязычных граждан

Песков заявил о том, что Украина не соблюдает права нацменьшинств
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Дмитрий ПесковДмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Москва хотела бы, чтобы Киев обеспечил права национальных меньшинств, в том числе и русскоязычного населения, но пока этого не видно. Соответствующие заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Мы безусловно хотели бы, чтобы на Украине обеспечивались права национальных меньшинств. Мы знаем, сколько людей говорят на русском языке на Украине, и, конечно, мы все-таки предпочли бы видеть, чтобы права этих людей были обеспечены. Сейчас, к сожалению, об этом говорить не приходится», - сказал представитель Кремля.

Напомним, на Украине закон об исключительном использовании украинского языка в качестве единственного государственного экс-президент незалежной Петр Порошенко подписал 15 мая. В свою очередь действующий украинский лидер выступал за права русского языка в стране.

Накануне, Россия запросила Совбез ООН внести в повестку на заседании вопрос о законе «О языке» на Украине, однако он не был включен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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