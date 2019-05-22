Полковника ФСБ Черкалина заподозрили в хищении 490 млн рублей
Бывший руководитель 2-го отдела управления "К" Федеральной службы безопасности России полковник Кирилл Черкалин стал фигурантом еще одного дела. Теперь его подозревают не только во взяточничестве, но и в хищении 490 миллионов рублей.
По этому же делу проходят бывшие подчиненные полковника - Андрей Васильев и Дмитрий Фролов. Еще двое подозреваемых - бывший член общественного совета ФСБ Владимир Столяренко и член правления ОАО "АКБ "Еврофинанс Моснарбанк" Александр Бондаренко - по версии СК РФ, скрываются от следствия.
При этом Фролов опроверг само участие этих мужчин в преступной схеме. Он также заявил, что Столяренко и Бондаренко не скрываются, а просто уже давно проживают за границей, передает ТАСС.
Сайт kp.ru писал о том, что Черкалина, Фролова и Васильева арестовали в конце апреля. Следователи считают, что сотрудники ФСБ на протяжении десяти лет курировали российские банки и другие финансовые учреждения. Только квартирах Черкалина при обысках было обнаружено 12 миллиардов рублей.
12 миллиардов рублей начальника банковского отдела управления.
ИСТОЧНИК KP.RU