Полковника ФСБ Черкалина заподозрили в хищении 490 млн рублей

СЕГОДНЯ 20:11 2019-05-22T20:27:37+03:00

По этому же делу о мошенничестве проходят еще четыре человека

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Бывший руководитель 2-го отдела управления "К" Федеральной службы безопасности России полковник Кирилл Черкалин стал фигурантом еще одного дела. Теперь его подозревают не только во взяточничестве, но и в хищении 490 миллионов рублей.

По этому же делу проходят бывшие подчиненные полковника - Андрей Васильев и Дмитрий Фролов. Еще двое подозреваемых - бывший член общественного совета ФСБ Владимир Столяренко и член правления ОАО "АКБ "Еврофинанс Моснарбанк" Александр Бондаренко - по версии СК РФ, скрываются от следствия.

При этом Фролов опроверг само участие этих мужчин в преступной схеме. Он также заявил, что Столяренко и Бондаренко не скрываются, а просто уже давно проживают за границей, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал о том, что Черкалина, Фролова и Васильева арестовали в конце апреля. Следователи считают, что сотрудники ФСБ на протяжении десяти лет курировали российские банки и другие финансовые учреждения. Только квартирах Черкалина при обысках было обнаружено 12 миллиардов рублей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/709637" frameborder="0"></iframe> 12 миллиардов рублей начальника банковского отдела управления.

ИСТОЧНИК KP.RU