2019-05-23T12:20:16+03:00
Политика

Первый президент Украины предостерег Зеленского от референдума в отношении РФ

От этой затеи стоит отказаться хотя бы потому, что вопрос очень многосторонний и одним словом на него не ответить
Елена АКИМОВА
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Владимир Зеленский предложил провести референдум по взаимоотношениям с РоссиейВладимир Зеленский предложил провести референдум по взаимоотношениям с РоссиейФото: REUTERS
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Первый президент Украины Леонид Кравчук удивлен желанием администрации нового главы Украины Владимира Зеленского провести референдум об отношениях с Россией. Политик признается, что совсем неясно, что этим хотят добиться и что подразумевают под такой формулировкой.

- Для референдума нужен четкий вопрос. «Строить ли отношения с Россией или нет?». Как поставить такой вопрос? Не могу себе этого представить. В 1991 году на Украине был референдум относительно выхода из СССР. Тогда в бюллетене четко спрашивалось: «Поддерживаете ли Вы независимость Украины?». Вот и все, - комментирует ФАН Кравчук.

Здесь же речь о взаимоотношениях двух стран, позиции каждой по данному вопросу. В противном случае может получиться, что Украина ответит на данный вопрос, а Россия скажет: «Ну и проводите! Мы не имеем к этому никакого отношения», отмечает политик.

Основная стратегия, которую стоит выбрать нового главе страны – это налаживание диалога между Москвой и Киевом. Без этого Украина не сможет восстановить свой суверенитет над рядом территорий.

Ранее Владимир Путин отметил, что россияне и украинцы это не просто братские народы, а «по сути это — один народ». Общее гражданство помогло бы сделать обе страны сильнее и успешнее.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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