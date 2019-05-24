Трамп: Возможно, Huawei будет включена в торговую сделку с Китаем

СЕГОДНЯ 00:56 2019-05-24T01:00:25+03:00

При этом американский лидер назвал китайскую телекоммуникационную компанию очень опасной

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Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, допустил, что разрешить сложившуюся вокруг китайской телекоммуникационной компании Huawei ситуацию можно будет в рамках будущего американо-китайского торгового соглашения. При этом он назвал китайскую компанию «очень опасной».

«Huawei – это нечто очень опасное. Посмотрите, что они делали с точки зрения безопасности, с военной точки зрения – это очень опасно», - заявил прессе американский лидер.

«Возможно, Huawei будет включена в каком-то виде в торговую сделку, если она будет. Я могу себе представить, что Huawei может быть включена в некоей форме или в некоторой части сделки», - добавил он.

Президента спросили, как будет выглядеть включение компании в торговое соглашение с КНР.

«Это выглядело бы очень хорошо для нас», - приводит его ответ ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 15 мая Дональд Трамп ввел режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры США от иностранных угроз. В тот же день американское министерство торговли объявило, что внесет Huawe и связанные с ней компании в свой «черный список».

Министр иностранных дел Китая Ван И назвал этот шаг Вашингтона проявлением «беспричинного давления» и «типичной экономической травлей».

ИСТОЧНИК KP.RU