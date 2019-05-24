Помпео заявил, что у китайского проекта «Один пояс – один путь» исключительно политические цели

СЕГОДНЯ 05:49 2019-05-24T06:08:30+03:00

По мнению госсекретаря США, с помощью подобных инициатив Китай «старается быть на виду» и пытается влиять на другие страны

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Госсекретарь США Майкл Помпео считает, что при реализации проекта «Один пояс – один путь» Китай преследует исключительно политические цели, пытаясь влиять на другие страны.

Об этом глава американского внешнеполитического ведомства заявил в интервью сети One America News Network, когда его спросили, считает ли он, что между Соединенными Штатами и Поднебесной назревает «холодная война», как в свое время с Советским Союзом.

Помпео ответил, что в ближайшем будущем Китаю «придется сделать свой выбор», который «определенно будет сделан в русле того, какой ответ мир даст Китаю». При этом он отметил, что Пекину нечего опасаться, если он «пойдет по пути обеспечения блага своего народа и своей безопасности».

А вот если КНР «выберет иной путь, путь экспансии, при которой стараются быть на виду и предлагать сделки, не являющиеся подлинно экономическими, такие как «Один пояс – один путь», то стране придется столкнуться с реакцией «остального мира».

«Один пояс – один путь» и ему подобные не являются экономическими проектами, их суть заключается в оказании политического влияния. Если они выберут такие инструменты конкуренции в мире, то я уверен, что мир отреагирует ответным давлением на них», - заявил Помпео.

Напомним, в апреле в Пекине прошел второй международный форум «Один пояс – один путь», в котором принял участие и президент России.

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ИСТОЧНИК KP.RU