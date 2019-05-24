2019-05-24T15:35:05+03:00
Политика

Путину докладывают о расследовании дела полковника ФСБ Черкалина

Президент России регулярно получает информацию о наиболее значимых и резонансных случаях коррупции
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Президенту России Владимиру Путину регулярно докладывают о ходе расследования наиболее значимых и резонансных дел, в том числе коррупционной направленности. Случай с арестом полковника Федеральной службы безопасности Кирилла Черкалина не является исключением. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Мы неоднократно говорили, что антикоррупционная деятельность затрагивает все ведомства, все чины без разбора. Это системная работа, это не кампанейщина", - подчеркнул представитель Кремля в общении с журналистами.

Напомним, что Черкалина и нескольких его подельников арестовали в конце апреля по подозрению во взяточничестве. Следствие считает, что сотрудники ФСБ на протяжении многих дел курировали финансовые учреждения, обеспечивая их поддержку.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее полковник стал фигурантом еще одно дела - теперь бывшего правоохранителя подозревают в хищении 490 миллионов рублей.

12 миллиардов рублей начальника банковского отдела управления.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Борис Джонсон: Мы покинем ЕС 31 октября в любом случае
Глава Генштаба ВСУ считает, что Украина потеряла Крым еще до 2014 года
Запрет уличных табло с курсами валют вступил в силу
Премьер Украины Гройсман передал заявление об отставке в Раду
В Кремле назвали цель отправки российских военных специалистов в Конго
Медведчук заявил, что отказывается участвовать в переговорах по Донбассу
Филарет отказался подписывать устав "новой церкви" Украины
Порошенко стал фигурантом третьего уголовного дела
КНДР: возобновление переговоров с Вашингтоном - отдаленная перспектива
Мария Захарова прокомментировала уход Терезы Мэй в отставку
Партия Петра Порошенко решила убрать его имя из названия
Метеорологи прогнозируют «жаркий сюрприз» в Москве к концу мая
Герман Греф снова станет главой Сбербанка
МВФ прогнозирует сохранение темпов роста ВВП России в текущем году
Минпросвещения осудило акцию школьников с вызывающими фото в Приморье
Минпросвещения не хочет вводить в школах должность замдиректора по безопасности
Путин обсудил с Совбезом РФ проблемы, затронутые в телефонном разговоре с Меркель и Макроном
В Москве похоронили погибшего при пожаре в самолете бортпроводника Максима Моисеева