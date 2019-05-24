Путину докладывают о расследовании дела полковника ФСБ Черкалина
Президенту России Владимиру Путину регулярно докладывают о ходе расследования наиболее значимых и резонансных дел, в том числе коррупционной направленности. Случай с арестом полковника Федеральной службы безопасности Кирилла Черкалина не является исключением. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Мы неоднократно говорили, что антикоррупционная деятельность затрагивает все ведомства, все чины без разбора. Это системная работа, это не кампанейщина", - подчеркнул представитель Кремля в общении с журналистами.
Напомним, что Черкалина и нескольких его подельников арестовали в конце апреля по подозрению во взяточничестве. Следствие считает, что сотрудники ФСБ на протяжении многих дел курировали финансовые учреждения, обеспечивая их поддержку.
Сайт kp.ru писал о том, что ранее полковник стал фигурантом еще одно дела - теперь бывшего правоохранителя подозревают в хищении 490 миллионов рублей.
12 миллиардов рублей начальника банковского отдела управления.
ИСТОЧНИК KP.RU