Путину докладывают о расследовании дела полковника ФСБ Черкалина

СЕГОДНЯ 15:33 2019-05-24T15:35:05+03:00

Президент России регулярно получает информацию о наиболее значимых и резонансных случаях коррупции

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Президенту России Владимиру Путину регулярно докладывают о ходе расследования наиболее значимых и резонансных дел, в том числе коррупционной направленности. Случай с арестом полковника Федеральной службы безопасности Кирилла Черкалина не является исключением. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Мы неоднократно говорили, что антикоррупционная деятельность затрагивает все ведомства, все чины без разбора. Это системная работа, это не кампанейщина", - подчеркнул представитель Кремля в общении с журналистами.

Напомним, что Черкалина и нескольких его подельников арестовали в конце апреля по подозрению во взяточничестве. Следствие считает, что сотрудники ФСБ на протяжении многих дел курировали финансовые учреждения, обеспечивая их поддержку.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее полковник стал фигурантом еще одно дела - теперь бывшего правоохранителя подозревают в хищении 490 миллионов рублей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/709637" frameborder="0"></iframe> 12 миллиардов рублей начальника банковского отдела управления.

ИСТОЧНИК KP.RU