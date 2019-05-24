В администрации Зеленского заявили, что депутаты обманули президента
Глава администрации президента Украины Андрей Богдан обвинил парламентариев в том, что они обманули главу государства Владимира Зеленского.
Инцидент произошел на совещании перед рассмотрением поправок в избирательное законодательство страны. Сайт kp.ru писал о том, что Зеленскому удалось договориться с депутатами о принятии его проектов, однако уже на следующий день Верховная Рада отклонила их все, вопреки устному соглашению.
Богдан заявил, что в скором времени власти распространят запись тех самых переговоров, чтобы обличить ложь парламентариев.
"Мы не только опубликуем стенограмму, но и видео, где будут высказывания всех глав фракций, которые поддерживали, а потом за ночь резко поменяли мнение", - сказал глава администрации Зеленского в эфире телеканала "1+1".
По его мнению, случившее станет уроком, который команда президента хорошо изучит.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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