В администрации Зеленского заявили, что депутаты обманули президента

СЕГОДНЯ 16:57 2019-05-24T16:57:33+03:00

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Глава администрации президента Украины Андрей Богдан обвинил парламентариев в том, что они обманули главу государства Владимира Зеленского.

Инцидент произошел на совещании перед рассмотрением поправок в избирательное законодательство страны. Сайт kp.ru писал о том, что Зеленскому удалось договориться с депутатами о принятии его проектов, однако уже на следующий день Верховная Рада отклонила их все, вопреки устному соглашению.

Богдан заявил, что в скором времени власти распространят запись тех самых переговоров, чтобы обличить ложь парламентариев.

"Мы не только опубликуем стенограмму, но и видео, где будут высказывания всех глав фракций, которые поддерживали, а потом за ночь резко поменяли мнение", - сказал глава администрации Зеленского в эфире телеканала "1+1".

По его мнению, случившее станет уроком, который команда президента хорошо изучит.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/710129" frameborder="0"></iframe> Украинцы - об инаугурации Зеленского.

ИСТОЧНИК KP.RU