Саакашвили может вернуться на Украину 29 мая
Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили может вернуться на Украину уже на следующей неделе - в среду, 29 мая. Ожидается, что политик воспользуется самолетом.
"Михаил Саакашвили решил вернуться на Украину уже в ближайшие дни", - передает агентство УНН.
Сайт kp.ru писал о том, что ранее политик подал обращение на имя нового президента Украины Владимира Зеленского с просьбой "восстановить справедливость" и вернуть ему гражданство, которое отнял бывший глава государства Петр Порошенко.
По словам Саакашвили, ему не нужны никакие должности - лишь возможность защитить свои права в суде. Именно с этой целью бывший грузинский лидер попросил Зеленского разрешить ему въехать в страну. Официального ответа властей на такое прошение опубликовано не было.
ИСТОЧНИК KP.RU
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